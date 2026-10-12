Un gars, une fille revient bientôt.

Voici les nouveaux visages de Chouchou et Loulou

Plus de vingt ans après ses adieux au petit écran, Un gars, une fille, le programme court incontournable de France 2, s'apprête à faire son grand retour sur RMC Life. Une renaissance inattendue qui s'accompagne d'un casting entièrement renouvelé.

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Vingt ans après son terme sur France 2, la fiction courte Un gars, une fille s'apprête à reprendre vie. Le réseau RMC Life prépare en effet une toute nouvelle version de ce format emblématique des années 2000. Pour succéder au tandem historique formé par Jean Dujardin et Alexandra Lamy, la chaîne a officialisé le nom des deux visages qui composeront ce couple réinventé.

Le rôle de Loulou a été attribué à Gillian Mussano, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme «Ton pote Gillian». Quant à l'incarnation de Chouchou, le suspense s'est achevé sur les réseaux sociaux de la chaîne avec l'annonce de la comédienne Alice Daubelcour.

D'après les informations partagées par Le Parisien, la production d'une centaine d'épisodes a été confiée à la société Mediawan, avec des prises de vues déjà lancées en vue d'une programmation au cours des six premiers mois de l'année 2027.

Pour succéder aux comédiens d'origine, le projet fait le pari d'associer deux univers complémentaires. Gillian Mussano s'est fait connaître du grand public grâce à la réalisation de capsules humoristiques consacrées à la vie quotidienne et aux dynamiques amoureuses.

A ses côtés, Alice Daubelcour dispose d'un parcours ancré dans l'art dramatique. Elève du Conservatoire d'Arras puis du Cours Florent, l'actrice s'est illustrée dans des productions télévisées telles que Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ou Flair de famille. Retenue au terme d'une sélection réunissant une soixantaine de candidates, elle a convaincu les équipes artistiques «par sa justesse de jeu et sa présence scénique», relaie le Huffington Post.

Après une tentative sur TF1 en 2023 basée sur des duos éphémères de personnalités, cette nouvelle mouture fait le choix de réinstaller un binôme permanent. L'objectif affiché consiste à porter un regard contemporain sur la vie de couple tout en conservant la verve de l'œuvre initiale. Les téléspectateurs y retrouveront par ailleurs le thème musical historique du générique, réarrangé pour accompagner ce nouveau chapitre.

(jod)