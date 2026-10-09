en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
Médias

Cynthia Racine est le nouveau visage du 12h45 de la RTS

Cynthia Racine, nouveau visage du 12h45 de la RTS
Cynthia Racine, nouvelle présentatrice du 12h45Image: RTS

Voici le nouveau visage du 12h45 de la RTS

La journaliste Cynthia Racine prend les rênes du journal de la mi-journée dans un format plus «direct et concis», annonce le média public.
09.10.2026, 12:1309.10.2026, 12:22

Cynthia Racine sera la nouvelle présentatrice du 12h45 de la RTS. Elle prendra ses fonctions dès la fin novembre avec le déménagement sur le nouveau site de Lausanne-Ecublens.

Le journal de la mi-journée, jusqu'ici principalement présenté par Silvia Garcia, va aussi adopter un format plus «direct et concis», indique vendredi la RTS dans un communiqué.

«C'est un coup de massue total»: les journalistes romands sont sonnés
«C'est un coup de massue total»: les journalistes romands sont sonnés

Le rendez-vous fait également évoluer sa deuxième partie, avec notamment une tranche entière consacrée aux sports (du jeudi au lundi). Les mardis et mercredis donneront toujours une place particulière à la culture.

Du changement aussi au 19h30

Formée à Léman Bleu, Cynthia Racine est arrivée en 2016 à la RTS, où elle a notamment dirigé la rubrique économique de la radio.

Pour mémoire, la RTS a aussi changé en août de visage pour le 19h30, désormais présenté par Jennifer Covo, et pour les éditions du journal de fin de semaine avec Valentin Emery. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Ce journaliste découvre un cadavre par hasard
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous vu cet homme?
La police valaisanne lance un avis de disparition pour retrouver Albert S. Il a été aperçu pour la dernière fois mercredi à Rarogne (VS).
La police valaisanne est à la recherche d'Albert S., porté disparu depuis qu'il a quitté son domicile d'Eischoll (VS) ce mercredi 7 octobre 2026.
L’article