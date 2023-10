Patrice et sa prétendante Justine dans l'émission «l'amour est dans le pré» montage watson

Cette candidate de «L'amour est dans le pré» a fait rugir les téléspectateurs

Les histoires d'amour des agriculteurs ont fait réagir les Tweetos. Candidate qui agace, hallucinations visuelles: on vous a sélectionné les meilleurs tweets.

L'amour est dans le pré ou ADP pour les connaisseurs, nous a (encore) réservé des moments d'anthologie, entre petit malaise et grand chambardement. Retour sur l'épisode du lundi 23 octobre.

Il est où Julien Doré?

Quand Maria, la prétendante de Jean-Paul, l'invite voir sa famille et ses amies, les Tweetos croient apercevoir le chanteur Julien Doré qui s'est incrusté à la joyeuse tablée...enfin, à vous de juger 👇🏽

Bon, on vous explique le gag. L'interprète de «Moi Lolita» a avoué dans une émission TV qu'il était un fan de L'Amour est dans le pré et qu'il avait même souhaité y participer. Il en a rajouté une couche il y a quelques jours, en diffusant une image tirée de l'émission et un commentaire pour le moins mystérieux:

«Petite apparition incognito hier soir dans @adpm6» Julien Doré

Petite apparition incognito hier soir dans @adpm6

Merci à @KarineLMOff et aux équipes de m’avoir permis de réaliser ce rêve 🥸#adp2023 pic.twitter.com/9hzGj0bVOQ — Golden Julien (@jdoreofficiel) October 3, 2023

Il n'a pas fallu deux minutes aux internautes pour le «démasquer» et jouer à «où est Charlie» durant toute l'émission.

On notera la presence discrète de Julien Doré sur la gauche #adp2023 #adp23 pic.twitter.com/MB2Xf2XRWg — Geoff (@GeoRede) October 23, 2023

Justine détestée par tout le monde

C'est plus fort que nous, dans toute télé-réalité, il y a un personnage qu'on adore détester. Cette année dans l'ADP, c'est au tour de Justine, une Alsacienne d'une trentaine d'années qui a su réchauffer le coeur de Patrice, agriculteur en situation de handicap âgé de 39 ans.

Il faut dire qu'elle y va fort Justine, en à peine quelques épisodes (deux mois dans la vraie vie), elle emménage chez son amoureux, fait porter ses cartons à sa belle-mère (qui n'est pas très en forme) et squatte littéralement la ferme de Patrice. Son côté autoritaire et grande gueule ne sont pas passés inaperçus auprès des internautes qui ont créé une Justine League contre elle (oui, le jeu de mots était facile).

#ADP18 ça déménage !!!

C'est moi qui commande !" : grosses tensions chez Patrice lors de l'emménagement de Justine dans L'amour est dans le pré ... Rendez-vous dans quelques minutes sur #M6#adp2023 #adp #jeminstalle #patriceadp18 #lamourestdanslepré pic.twitter.com/hgVc6C4gMB — Les Commères veulent tout savoir... (@CommeresSHOW) October 23, 2023

Justine : « Maryvonne décharge moi ça et ferme ta gueule ! » #adp2023 pic.twitter.com/KjwAHopHU3 — Stef (@Stefb37) October 23, 2023

Sympa le concept de l'émission spéciale avec des 🚩dans littéralement tous les couples de L'Amour est dans le pré 👌

Mention spéciale à Justine. Si on m'annonce à la fin de l'émission qu'elle a dégagé Patrice de SA maison je ne serai même pas étonné. — Thibaud Le Floch (@thibaudlefloch) October 23, 2023

Quand tu viens de comprendre la bourde d’avoir inscrit ton fils à l’amour est dans le pré #ADP23 #Adp2023 pic.twitter.com/AUnBgOezzt — 🅼🅸🅺🅰🅳🅾 (@Mikado_1er) October 23, 2023 Le papa de Patrice écoutant religieusement les ordres de sa belle-fille (en même temps, il n'a pas le choix).

Alors j'ai prévu d'engager une équipe spécialement pour MOI,avec MES affaires,MES 30 cartons, jvais repeindre le salon, refaire la façade, prendre le contrôle de la ferme, dîner avec tes parents et t'abandonner sur une aire d'autoroute. Mais me mets pas trop la pression #adp2023 pic.twitter.com/SmVYbN9T2X — Chacha_155 (@Chacha__155) October 23, 2023

Allez, on ne va pas vous cacher que la scène où Justine ordonne (de manière très autoritaire) à Patrice de planter un rosier sous sa fenêtre est assez flippante.

« Viens me coeur on creuse ton terrier et moi je vais m’installer à l’intérieur » #adp2023 pic.twitter.com/AgfSj3oee2 — Coralie (@Coraleyy) October 23, 2023

«Même avec des 'mon coeur', on ne fait pas tout passer. Patrice est chahuté dans ses habitudes et il faut peut-être y aller tout doux, Justine» Karine Le Marchand, fine observatrice

Le couple Justine et Patrice finira-t-il dans les roses? Julien Doré aura-t-il un nouveau déguisement? Vous le saurez au prochain épisode de «L'amour est dans le pré».