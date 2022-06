Vidéo: watson

Vidéo

Une loutre apprend à nager à son petit - c'est trash et chou à la fois

Pour vous baigner par procuration, voici une vidéo d'une maman loutre du zoo de l'Oregon en train de donner une leçon de natation à son bébé.

Le bébé loutre qui vous fait craquer dans la vidéo s'appelle Mo et il est né fin janvier. La maman s'appelle Tilly et c'est une loutre de rivière nord-américaine âgée de treize ans.

Elle a récemment commencé à apprendre à nager à son petit dans leur bassin du zoo de l'Oregon.

La technique est assez radicale: choper le petit par la peau du cou et le balancer à la flotte. Finalement, c'est pas plus violent que les bébés nageurs dans les années 70. Souvenez-vous, en Suisse, on jetait des nourrissons dans une piscine pour leur apprendre à nager (une autre époque).

Tout comme les bébés humains, la natation n'est pas naturelle pour les bébés loutres de rivière: leur mère doit la leur apprendre.

Vidéo: watson

Vous aimez les loutres? Say no more.

1 / 15 Des loutres, en veux-tu en voilà source: imgur