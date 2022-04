Vidéo: watson

Ce chihuahua détient le record du plus vieux chien au monde

Petit, mais costaud, voici le doyen des chiens. Il s'appelle TobyKeith et il est entré officiellement comme le chien le plus vieux actuellement en vie dans Le Livre Guinness des records.

Ce sont souvent les plus petits êtres vivants qui sont les plus résistants, la preuve en est avec ce chihuahua de 21 ans qui détient officiellement un titre au Guinness World Records comme étant le plus vieux chien en vie.

Ce chihuahua du nom de TobeyKeith a été adopté en 2001 dans un refuge par Gisela Shore, une Américaine vivant en Floride. Il avait trois mois. 21 ans plus tard, il est toujours son petit compagnon.

En voilà un qui ne fait pas du tout son âge. Image: guinnessworldrecords

La durée de vie moyenne d'un chihuahua se situe entre 12 et 18 ans, un âge désormais légèrement dépassé par ce vénérable canidé aux oreilles pointues et aux yeux globuleux. Lorsque TobeyKeith a eu 20 ans, sa maîtresse s'est demandée s’il se pouvait qu'il soit le toutou le plus vieux du monde. Elle a alors contacté le Livre Guinness des records qui lui a confirmé l'info. Le précédent record était détenu par Maggie, une femelle Kelpie australienne qui s’est éteinte paisiblement, en 2016, à l'âge présumé de 30 ans.

