Squid Game nous quitte au sommet de son horreur

Le jeu continue une dernière fois, et pas pour le mieux. Squid Game 3 ne fait aucune concession et retrouve son cynisme au point d'en devenir sordide. La fête est finie.

Promis, cet article ne contient aucun spoiler!

L’été débute avec l’arrivée de la troisième saison de Squid Game, ce vendredi 27 juin. Un troisième volet qui ressemble davantage à une seconde partie, puisque l’intrigue reprend exactement là où elle s’était arrêtée en décembre dernier.

La tentative de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) de saboter le jeu est au point mort : l’étincelle de rébellion qui faisait office de climax dans la saison 2 s’est complètement éteinte, à l’image de notre héros. Cette troisième partie s’ouvre sur un pessimisme assumé. Gi-hun s’enferme dans un mutisme total, écrasé par la culpabilité des morts laissés dans son sillage et l’échec cuisant de son insurrection, tuée dans l'œuf par un ennemi intouchable sur une île introuvable.

Le jeu reprend donc pour le numéro 456 et les participants survivants, toujours divisés en deux équipes: les rouges et les bleus. Le maître du jeu (Lee Byung-hun) a retrouvé son masque et sa position, et nous voilà repartis pour une nouvelle série d’épreuves sanglantes. Mais cette fois, l’ambiance est encore plus sombre: il ne s’agit plus simplement de survivre et les nouvelles épreuves sont conçues pour faire ressortir les parts les plus obscures de chacun, poussant les limites morales et psychologiques des joueurs comme jamais auparavant.



C'est beaucoup mieux que la saison 2

Sortie en 2021, Squid Game avait tout pour devenir un phénomène. Une série qui sortait du lot grâce à ses origines coréennes, sa satire sociale ciblant les ultra-riches, et une violence cathartique plaçant les téléspectateurs face à une question tragique: jusqu’où seriez-vous prêt à aller, par pur désespoir, pour de l’argent ?

Dans cette saison 3, les masques tombent. Image: Netflix

Le succès ne s’est pas fait attendre: Squid Game est depuis devenue la série la plus regardée de la plateforme, cumulant 1,65 milliard d’heures de visionnage et rapportant près de 900 millions de dollars à Netflix. Véritable phénomène de société, la série a donné naissance à une multitude de produits dérivés, allant d’une adaptation en téléréalité jusqu’à des skins dans le jeu vidéo Fortnite. Squid Game est partout.

Un sacré retour pour investissement pour Netflix, puisque sa série, écrite et réalisée par le coréen Hwang Dong-hyeok n'a que couté 21 millions de dollars à produire. L'ironie du sort, son auteur n'aura touché aucunes royalties sur le succès de son bébé, dont l'histoire lui a été inspirée par sa propre expérience d'un passage à vide financier.

Malgré son final ouvert, Squid Game n’était pas censé continuer. Mais avec un tel succès, il était évident que le géant du streaming investisse dans une suite. Et il est vrai que le volume 2, sorti en décembre dernier, donnait l’impression d’une continuation purement mercantile, où les rares nouvelles idées semblaient forcées. Le temps paraissait parfois long devant Squid Game 2, qui imposait aux spectateurs de revivre la même expérience, à quelques détails près. Heureusement, il n’en est rien dans ce troisième volet.

Du cynisme à l'état brut

Les personnages sont désormais bien établis, qu’ils soient attachants ou détestables, et leurs destins forment le fil rouge de cette conclusion menée tambour battant. On ne s’ennuie pas une seule seconde devant cette nouvelle salve d’épisodes, qui pousse encore d’un cran le sadisme et le cynisme. Des marqueurs qui collent parfaitement à l’esprit d’origine de la série. En revenant ainsi aux fondamentaux, le banger de Netflix devient étouffant, notamment avec un épisode 2 sous forme de huis clos dont on en ressort vidé.

Vous ne verrez pas plus attachants que ces personnages-là. Image: Netflix

Squid Game n’a désormais plus rien de ludique. S’il est humain d’éprouver moins d’empathie face à la mort d’inconnus, la saison précédente nous avait habitués à suivre des groupes de protagonistes auxquels nous avons fini par nous attacher, développant un véritable sentiment d’appartenance. Chaque perte devient alors un crève-cœur… ou parfois, un soulagement.



Si Gi-hun reste le héros central, ce sont véritablement les autres personnages qui redonnent à Squid Game une nouvelle saveur. Cette troisième saison repose toujours sur le droit de vie ou de mort exercé sur chacun des participants restants, et c’est précisément à travers ce prisme que la série parvient encore à nous surprendre, à nous bouleverser, et parfois même à nous désarmer.

Personnellement, je n’y croyais plus tant la saison 2 m’avait déçu par sa redondance. Et pourtant, Squid Game nous offre une troisième saison rythmée et tendue de bout en bout. La série enchaîne les retournements de situation sans jamais nuire à l’intrigue ni trahir ses personnages. Une narration maîtrisée, à mille lieues d’une autre série phare de Netflix, La Casa de Papel, plombée par trois saisons de trop.



Hwang Dong-hyeok, le showrunner de la série, conclut brillamment Squid Game en transformant ce dernier baroud en un véritable doigt d’honneur à Netflix. Si le premier volet se présentait comme un plaidoyer anticapitaliste, la série était peu à peu devenue le monstre qu’elle dénonçait. Squid Game 3 tente de rectifier le tir, en rappelant que cette œuvre n’a rien de ludique: c’est une tragédie sur la nature humaine, où la cupidité finit toujours par l’emporter.

Les 6 épisodes de Squid Game 3 sont disponibles sur Netflix depuis le 27 juin 2025.