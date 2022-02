Vidéo: watson

Ces types sont les champions du lancer de gobelets

Dude Perfect est un collectif de Youtubeurs spécialisé dans les défis sportifs et autres records absurdes en tout genre. Leur dernière performance: maîtriser l'empilement de gobelets en les lançant.

Une bande de copains du Texas fait un carton impressionnant sur YouTube avec des tirs de l'impossible que ce soit avec le basket, le golf, le frisbee, ou tout dernièrement: l'empilement de gobelets. Évidemment, ils ne montrent jamais les ratés et leurs vidéos sont diablement efficaces au point que la chaîne Dude Perfect est la 18ème à compter le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube. Leur truc, ce sont les tirs de l'impossible.

Ils détiennent également de nombreux records du monde qui frôlent parfois l'absurde comme le plus grand nombre de canettes de boisson ouvertes d'une seule main en une minute, la distance la plus éloignée parcourue sur des ballons de fitness ou encore le record plus grand nombre de beignets empilés les uns sur les autres les yeux bandés. Evidemment, des dizaines de prises sont effectuées avant le tir parfait, mais la magie du montage rend la réussite au premier coup d'œil jubilatoire.



