«Scène surréaliste» - Chris Martin chante dans un pub pour un couple fiancé😍

La star revenait du festival Glastonbury avec sa petite amie Dakota Johnson. C'est parce qu'il a entendu un couple fiancé au pub en train de planifier leur mariage et parler de la «A Sky Full of Stars» qu'il s'est mis au piano. Moment magique assuré. «ScÚne surréalite» comme l'a décrite le propriétaire du pub.

Taylor Swift se serait fiancée en secret...

La chanteuse amĂ©ricaine Taylor Swift et l’acteur anglais Joe Alwyn, en couple depuis 2016, auraient prĂ©vu de se dire oui prochainement.

Taylor Swift aurait bientÎt prévu de dire «Oui, je le veux» (ou plus probablement «Yes, I do») à Joe Alwyn. En couple depuis 2016, les amoureux se sont toujours montrés trÚs discrets sur leur relation. Mais selon The Sun, cité par PageSix, la chanteuse américaine et l'acteur britannique seraient fiancés, et ce, depuis plusieurs mois déjà .