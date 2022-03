Ce garçon fait le buzz en dansant comme Spider-Man

Comme de nombreux internautes, vous vous rappelez probablement de la séquence de Spider-Man 3, où Peter Parker interprété par Tobey Maguire, est influencé par le symbiote de Venom et devient un personnage arrogant et trop sûr de lui, au point de se mettre à danser de manière un peu ridicule dans les rues de New York .

Trump vend son manoir et, contre toute attente, il n'est pas moche

La propriété est d'une élégance rare, d'autant plus quand on sait qu'elle appartient à celui qui disait «Grab them by the pussy» sans vergogne.

Donald Trump vend l'une de ses propriétés en Floride et force est de constater qu'elle n'est pas aussi affreuse qu'on aurait pu le croire. Elle est même d'une élégante sobriété quand on connaît le goût pour le clinquant du monsieur au teint orange.