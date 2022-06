Comme Toblerone, ces 6 produits «suisses» sont fabriqués à l'étranger

Le chocolat traditionnel suisse Toblerone sera désormais produit en Slovaquie. Il rejoint ainsi toute une série de produits suisses cultes qui sont également fabriqués à l'étranger.

L'un des chocolats suisses les plus célèbres, le Toblerone, délocalise partiellement son site de production. Une partie de la barre de chocolat en forme de Cervin sera à l'avenir fabriquée en Slovaquie. Le groupe alimentaire international Mondelez l'a confirmé mercredi. watson a déjà imaginé un futur design:

Le sommet slovaque du Krivan ressemble quelque peu au Cervin. image: shutterstock / montage watson

La délocalisation de la production met fin à une tradition de plus de 100 ans, durant laquelle le Toblerone était fabriqué à Berne et distribué dans le monde entier. Toblerone perd ainsi le droit de se parer de l'appellation «chocolat au lait suisse», qui est réservée aux chocolats entièrement produits en Suisse.

L'annonce de la marque Mondelez n'est toutefois pas une surprise. Ces dernières années, la fabrication de nombreux produits considérés comme «suisses» a été délocalisée, comme le montrent les exemples suivants.

Le chocolat Lindt

Les lapins dorés Lindt sont fabriqués en Allemagne. image: keystone

L'entreprise Lindt & Sprüngli continue de produire des tablettes de chocolat dans ses usines de Kilchberg, au bord du lac de Zurich, mais beaucoup de ses produits sont fabriqués dans des usines à l'étranger. Les marques connues comme Lindor, Excellence ou Hello sont par exemple produites en Allemagne, en Italie, en France ou en Autriche.

Le fameux lapin de Pâques en chocolat doré est quant à lui produit en Allemagne. Pour les boules Lindor, il y a des différences de provenance selon les couleurs: les rouges proviennent de Suisse, les noires d'Italie.

Mais cela ne semble pas déranger la clientèle:

«Les consommateurs considèrent Lindt comme une marque suisse, même si le produit provient de l'étranger» Stefan Vogler, expert en marketing

Selon lui, la marque est si forte que même les patriotes du chocolat suisse se laissent séduire.

De plus, le slogan «Maître Chocolatier Suisse» n'est pas protégé, contrairement à l'appellation «Chocolat au lait suisse». La plupart des consommateurs ne savent donc pas que le chocolat provient de l'étranger.

Le dentifrice Elmex

Un must dans toute salle de bain suisse: le dentifrice Elmex. image: KEYSTONE

Même le dentifrice national suisse n'est plus produit en Suisse. Il y a 60 ans, Elmex a été développé par l'entreprise bâloise Gaba, en collaboration avec l'Institut de médecine dentaire de l'Université de Zurich. Il a été fabriqué dans l'usine de l'entreprise à Therwil (BL); Gaba est d'ailleurs l'abréviation de la «Goldene Apotheke Basel», fondée en 1638, et l'un des plus anciens noms d'entreprise de la région.

En 2004, Gaba Internationals AG a été avalée par le géant américain des biens de consommation Colgate-Palmolive. Pendant huit ans, Elmex a continué d'être produit en Suisse, puis en 2012, toute la production a été transférée à Swidnica en Pologne.

Les montres Swatch

Un magasin Swatch dans la Bahnhofstrasse à Zurich. image: keystone

Peu de catégories de produits bénéficient autant du label «Swiss Made» que les montres. Pour l'obtenir, au moins 60% des coûts de fabrication d'une montre doivent être réalisés en Suisse.

Le groupe Swatch a construit toute son entreprise autour de ce label. Rien d'étonnant que les dénonciations de plusieurs employés aient fait les gros titres en 2019. Il s'est avéré qu'une partie des cadrans des montres du groupe Swatch était fabriquée en Thaïlande – l’écriture «Swiss Made» inclue.

L'entreprise avait alors répondu qu'il s'agissait d'une «partie marginale des cadrans».

Maggi

Le légendaire condiment Maggi est fabriqué en Allemagne. image: shutterstock

La société Maggi SA a été fondée en 1886 par Julius Maggi à Cham (ZG). La même année, les premières soupes prêtes à l'emploi et le légendaire condiment Maggi ont été lancés sur le marché. Après la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise Maggi a été rachetée par Nestlé.

La version helvétique de la sauce soja existe donc depuis très longtemps. Mais la sauce épicée végétalienne a toujours été fabriquée en Allemagne, plus précisément à Singen.

Thomy

Affiche publicitaire de l'époque pour la moutarde Thomy (1947). image: wikimedia

La situation est similaire chez Thomy. En 1907, Fritz Thomi-Schaad a commencé à vendre de la moutarde dans des pots en grès en Suisse. Puis, en 1934, la grande innovation de la moutarde en tubes a vu le jour. La même année, le «i» est devenu un «y» afin de mieux commercialiser les produits à l'international. En 1951, la mayonnaise vient compléter l’assortiment. Elle a été la toute première mayonnaise produite industriellement en Europe. En 1971, Nestlé rachète l’entreprise.

Certes, des milliers de tonnes de mayonnaise et de moutarde sont toujours produites sur le site de production de Bâle, mais les produits Thomy sont également fabriqués à Neuss, en Allemagne. Depuis 2020, le ketchup Thomy est produit en Pologne.

En 2017, après l'entrée en vigueur de la loi Swissness, Thomy-Mayo a dû retirer la croix suisse sur ses tubes, car trop d'œufs transformés provenaient de l'étranger.

Sugus

SUGUS, SU-SU-SUUGUS. Ceux qui ont vécu dans les années 80 connaissent la chanson. Pour les jeunes générations, voilà la référence:

A l'origine, le légendaire bonbon à mâcher suisse provient du chocolatier neuchâtelois Suchard. En 1929, le directeur de Suchard était à la recherche d'alternatives aux produits à base de chocolat, car le cacao était à l'époque presque inabordable. Il trouva ce qu'il cherchait à Cracovie, où la branche polonaise de l'entreprise fabriquait un succulent bonbon à mâcher sous licence. En 1931, les Sugus ont été commercialisés en Suisse.

Aujourd'hui, Sugus appartient à l'entreprise américaine Wrigley, qui fait elle-même partie du groupe Mars. Les Sugus ne sont plus fabriqués en Suisse, mais en France.

Traduit de l'allemand par Charlotte Donzallaz