L'or atteint un nouveau sommet historique

Depuis le début de l&#039;année, le cours de l&#039;or a bondi d&#039;environ 55%.
L'once d'or continue sa course en entame de semaine (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

L'once d'or accélère au-dessus des 4000 dollars ce lundi. Depuis le début de l'année, le cours a bondi d'environ 55%.
13.10.2025, 10:3713.10.2025, 10:37

L'once d'or continue sa course en entame de semaine. Cette valeur refuge atteignait 4074,13 dollars à 7h45 lundi avant de reculer à 4067,14 dollars vers 8h15, alimentée notamment par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Depuis le début de l'année, le cours a bondi d'environ 55%. Le métal précieux n'a jamais connu de hausse aussi forte en une année depuis 1979.

«L'or a atteint un sommet historique de 4070 dollars l'once, les nouvelles inquiétudes sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que l'incertitude économique ayant encouragé la demande de valeurs refuges», soulignait la plateforme Trading Economics dans un commentaire.

«Posture commerciale agressive»

Vendredi, Donald Trump a annoncé que son pays frapperait les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre «ou avant». Le président américain disait réagir à la «posture commerciale extraordinairement agressive» adoptée par Pékin. Le pays a annoncé de nouveaux contrôles concernent l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production des terres rares, dont le géant asiatique est le premier producteur mondial.

Trump menace la Chine d'une hausse «massive» des droits de douane

Puis dimanche, le ton du locataire de la Maison blanche s'est nettement radouci.

«Ne vous inquiétez pas pour la Chine, tout va bien se passer! Le très respecté président Xi a juste eu un mauvais moment. Il ne veut pas de dépression pour son pays, et moi non plus»

Trading Economics ajoute que «dans le même temps, Pékin a défendu ses restrictions à l'exportation de terres rares et prévenu qu'elle préparait des contre-mesures à toute nouvelle taxe US».

De plus, les investisseurs devront encore se passer de données économiques clés pour jauger de la santé de l'économie américaine, alors que l'administration fédérale reste fermée. «Néanmoins, les traders s'attendent largement à ce que la Réserve fédérale procède à une baisse de taux de 25 points de base lors de chaque réunion d'ici la fin de l'année», complète la plateforme. (jzs/ats)

La boue cachait un sacré trésor
