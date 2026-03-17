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Des vols de Swiss sont suspendus dans cet aéroport

Une fausse alerte oblige un avion Swiss à faire demi-tour
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Des vols de Swiss sont suspendus dans cet aéroport

Grève surprise à l'aéroport de Berlin-Brandebourg mercredi: le trafic passagers est totalement suspendu en raison d'un mouvement d'avertissement du syndicat Verdi. Huit vols Swiss sont touchés.
17.03.2026, 16:4517.03.2026, 16:45

Les exploitants de l'aéroport de Berlin-Brandebourg suspendent complètement le trafic passagers mercredi en raison d'une grève d'avertissement organisée par le syndicat Verdi. Huit vols de la compagnie Swiss sont concernés.

«Le mercredi 18 mars 2026, aucun vol régulier de passagers ne pourra être assuré à l'aéroport de Berlin-Brandebourg», a annoncé lundi la société gestionnaire de l'aéroport (FBB). Le syndicat Verdi a appelé à une grève d'avertissement d'une journée ce jour-là. Au total, 445 décollages et atterrissages sont concernés, ce qui représente environ 57'000 passagers.

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Swiss veut trouver des solutions

«A l'heure actuelle», Swiss doit annuler au total huit vols aller et huit vols retour, a expliqué la compagnie aérienne. Elle met tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives avec les passagers.

Ceux-ci sont en outre libres de reporter eux-mêmes leur voyage à une date de leur choix ou d'annuler leur vol. Dans ce cas, le prix total du billet leur sera remboursé.

Augmentation de 6% exigée

Verdi négocie actuellement avec la FBB pour obtenir une augmentation salariale pour environ 2000 employés. Le syndicat réclame notamment une augmentation de 6%, avec un minimum de 250 euros (226 francs) supplémentaires par mois par groupe ou échelon. Il souhaite aussi obtenir un jour de congé supplémentaire pour les membres du syndicat.

Lors du deuxième cycle de négociations la semaine dernière, la partie patronale avait préparé une première offre qui a été rejetée. Le prochain cycle de négociations est prévu pour le 25 mars. (sda/ats/awp/dpa)

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