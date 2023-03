Meta continue de sabrer dans ses effectifs

En outre, le géant de Menlo Park (Californie) va faire disparaître de son organigramme 5 000 postes actuellement non occupés et pour lesquels il n'y aura pas de recrutement, a indiqué le dirigeant dans un communiqué. (awp/ats/afp)

Meta, maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, va supprimer 10 000 postes de plus , après une première vague de 11 000 licenciements début novembre, a annoncé mardi le PDG du groupe, Mark Zuckerberg.

Plus de «Economie»

Voici les aliments dont le prix a le plus augmenté en 2023 en Suisse

Malgré un an de guerre, ces entreprises suisses sont toujours en Russie

Et l'Oscar de la tenue la plus moche va à...

Les plus lus

Les 67 heures de panique qui ont terrassé cette grande banque américaine

Récit d'une course contre la montre et aux liquidités qui ont provoqué l'effondrement de l'une des plus importantes banques des Etats-Unis.

Avant un crash, prier poliment les gens de ne pas céder à la panique est souvent le meilleur moyen de les faire paniquer. C'est précisément ce qu'a fait Greg Becker, ce jeudi 9 mars, lors d'une réunion sur Zoom avec ses principaux clients.