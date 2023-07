Google transforme totalement son Play Store, voici ce qu'il va changer

Dans l'ensemble, le nouveau design de Google Play Store est une amélioration significative par rapport à l'ancien. Il est plus intuitif, plus facile à utiliser et il offre une meilleure expérience aux utilisateurs.

Google a également annoncé qu'il introduira de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience des utilisateurs sur grand écran, tel que la possibilité de télécharger des applications et des jeux sur plusieurs appareils à la fois, et la possibilité de synchroniser les données d'une application sur plusieurs appareils.

Au-delà de ces changements cosmétiques, Google modifie surtout son algorithme. Il va dorénavant mettre en avant le contenu qui s'adapte le mieux au format tablette et invisibiliser un peu plus celui qui n’est pas adapté à ce format. Les applications devront donc suivre les directives de Google en la matière. L’un des principaux critères est de remplir l’intégralité de la zone d’affichage disponible: ce qui n'est, par exemple, pas le cas d'Instagram avec son format vertical.

Ces entreprises suisses qui nous collent des étiquettes en secret

Nous figurons tous sur des listes de ciblage publicitaire. Comme nos noms et adresse n’y figurent pas, nous n’avons pas le droit d’y avoir accès, en dépit de notre droit à la protection des données. Mais ça pourrait changer.

«Veut tomber enceinte», «activiste LGBTQ», «senior fragile», «dépression»: les entreprises utilisent ces catégories pour classer les gens et leur adresser des publicités ciblées. C'est ce qu'a montré récemment une enquête du média allemand Netzpolitik et du média américain The Markup. Un spécialiste de la protection des données a découvert sur un serveur de Xandr, une filiale de Microsoft, une liste Excel contenant plus de 650 000 groupes cibles publicitaires et l'a transmise aux médias.