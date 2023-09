L'Anguilla sort gagnant avec l'avénement de l'intelligence artificielle. Image: Stone RF

Cette île va toucher le jackpot grâce à l'intelligence artificielle

L'archipel d'Anguilla s'en met plein les poches avec la percée de l'intelligence artificielle. Vous vous demandez quel est le rapport entre les deux? Le nom de domaine .ai.

C'est Bloomberg qui a ébruité l'affaire (du siècle): l'archipel d'Anguilla s'en met plein les poches grâce à des extensions de domaine. La nouvelle poule aux œufs d'or de ce territoire britannique d'outre-mer, situé dans les Caraïbes, est le fruit de la nouvelle ruée vers l'intelligence artificielle. Si ce petit coin de paradis vit au rythme des vagues, c'est plutôt une vague de fric qui s'abat sur cette population de 20 000 habitants.

Un nom de domaine, ça s'achète pour ceux qui ne sont pas au courant. Une aubaine pour cette île caribéenne. Selon le média américain, la frénésie entourant l'intelligence artificielle a obligé de nombreuses entreprises à faire un petit crochet à Anguilla pour arracher une partie du trésor (numérique) de coin.

Bloomberg précise: Le nombre total d'enregistrements de sites se terminant par ces deux lettres a effectivement doublé au cours de l'année écoulée pour atteindre 287 432, selon Vince Cate, qui gère depuis des décennies le domaine .ai pour Anguilla.

Et la manne financière a de quoi faire frémir les autorités: selon les prévisions, 30 millions (en frais d'enregistrement) devraient atterrir dans les caisses du gouvernement anguillais. Les noms de domaines devraient ainsi rapporter un quart des revenus du territoire caribéen en 2023.

Exit le tourisme, la ressource financière première de l'archipel, et gloire au virtuel. Depuis le buzz de ChatGPT, un nombre croissant d'entreprises de la tech font des pieds et des mains pour croquer une part du gâteau de l'IA. Et accoler .ia à son site peut sembler inutile, mais pour une industrie obsédée par la performance, le bon nom de domaine a son importance.

Vince Cate, qui gère depuis des décennies le domaine .ai pour Anguilla, pense que la tendance n'est pas prête à s'arrêter, comme il l'explique à Bloomberg:

«Je pense que nous en sommes aux premiers jours de l'intelligence artificielle, donc je pense que nous sommes encore aux premiers jours des noms de domaine .ai.»

