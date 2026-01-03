Le message de Mauro Poggia sur Crans-Montana indigne
Dans un post publié ce samedi matin sur son compte Facebook, le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia évoque le tragique incendie de Crans-Montana:
Lequel Etat, ajoute-t-il, «peut ainsi poursuivre à bas bruit, tel (sic) une maladie létale, son épuration ethnique à Gaza, et ses exactions en Cisjordanie, après nous avoir endormis avec un fallacieux cessez-le feu.»
Au début de son post, le sénateur du MCG écrit, à propos des événements de Crans-Montana:
«Une forme de cynisme glaçant» de Poggia
Sur Facebook également, Lionel Halperin, avocat et ancien député PLR au Grand Conseil genevois, dénonce le rapprochement entre Crans-Montana et Israël opéré par Mauro Poggia:
S'adressant au conseiller aux Etats, Lionel Halperin, de confession juive, ajoute: «Ce que vous exprimez une fois de plus, Mauro Poggia, n’est pas une opinion sur un conflit: c’est une obsession anti-israélienne et antisioniste, que vous reformulez à chaque occasion, y compris la plus inappropriée.»
L’ancien député PLR termine ainsi son intervention:
«Ma fille aurait pu se trouver à cette soirée»
Joint par watson, Lionel Halperin affirme qu’il n’a «pas grand-chose à ajouter» à ce qu’il a écrit dans son post Facebook. Il précise séjourner actuellement à Crans-Montana pour la période des fêtes de fin d’année.
«On laisse continuer une extermination»
Egalement joint par watson, Mauro Poggia explique pourquoi il a publié ce post mêlant Crans-Montana et Gaza.
Le conseiller aux Etats du MCG ajoute:
Frank Tapiro demande la démission de Mauro Poggia
Sur X, Frank Tapiro, chroniqueur occasionnel sur la chaîne française CNews, demande que Mauro Poggia soit démissionné de ses mandats politiques :
Ce député suisse devrait être démissionné. Profiter du drame de Crans-Montana pour déverser sa haine des juifs est indigne de son statut représentatif. @ddforces #SEULSMAISENSEMBLE @SwordOfSalomon @Suisse @AmbSuisseParis pic.twitter.com/oExwaIT7E0— Frank Tapiro (@ftapiro) January 3, 2026
A propos d’Israël et de Crans-Montana, le gouvernement israélien a dépêché en Valais une équipe de spécialistes pour aider à l’identification des victimes, arrivée dès jeudi sur place, selon l'AFP, citée par Le Temps. Mauro Poggia dit avoir masqué son post Facebook, désormais inaccessible au public.