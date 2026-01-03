Des personnes en deuil le 2 janvier à Crans-Montana. Médaillon: le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia. image: afp

Le message de Mauro Poggia sur Crans-Montana indigne

Le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia suscite l'indignation en publiant un post Facebook mêlant le drame de Crans-Montana et le gouvernement israélien au travers de la crise humanitaire à Gaza. L'ancien député de Genève Lionel Halperin, ces jours-ci dans la station valaisanne, lui répond.

Dans un post publié ce samedi matin sur son compte Facebook, le conseiller aux Etats genevois Mauro Poggia évoque le tragique incendie de Crans-Montana:

«Un drame inespéré pour le gouvernement criminel actuellement à la tête de l’Etat d’Israël» Mauro Poggia

Lequel Etat, ajoute-t-il, «peut ainsi poursuivre à bas bruit, tel (sic) une maladie létale, son épuration ethnique à Gaza, et ses exactions en Cisjordanie, après nous avoir endormis avec un fallacieux cessez-le feu.»

Au début de son post, le sénateur du MCG écrit, à propos des événements de Crans-Montana:

«La tragédie de Crans-Montana, qui nous a tous effondrés dès le réveil le 1er janvier, et qui retient notre pensée à chaque instant, occupe à juste titre l’attention de tous les médias internationaux.» Mauro Poggia

«Une forme de cynisme glaçant» de Poggia

Sur Facebook également, Lionel Halperin, avocat et ancien député PLR au Grand Conseil genevois, dénonce le rapprochement entre Crans-Montana et Israël opéré par Mauro Poggia:

«Il faut une forme de cynisme glaçant pour détourner une tragédie comme celle de Crans-Montana, qui a endeuillé la Suisse entière, afin d’y plaquer une nouvelle attaque contre Israël.» Lionel Halperin

S'adressant au conseiller aux Etats, Lionel Halperin, de confession juive, ajoute: «Ce que vous exprimez une fois de plus, Mauro Poggia, n’est pas une opinion sur un conflit: c’est une obsession anti-israélienne et antisioniste, que vous reformulez à chaque occasion, y compris la plus inappropriée.»

L’ancien député PLR termine ainsi son intervention:

«Pour ma part, je regrette d’avoir soutenu votre élection. Et je m’engage désormais à dénoncer publiquement chacune de vos dérives, tant qu’elles nourriront la haine plutôt que le débat.» Lionel Halperin

«Ma fille aurait pu se trouver à cette soirée»

Joint par watson, Lionel Halperin affirme qu’il n’a «pas grand-chose à ajouter» à ce qu’il a écrit dans son post Facebook. Il précise séjourner actuellement à Crans-Montana pour la période des fêtes de fin d’année.

«J’étais dans la station le soir du drame. J’ai une fille qui a l’âge des personnes qui ont été victimes de la tragédie. Elle-même a déjà fréquenté le bar en question. Nous avons eu beaucoup de chance qu’elle ne se soit pas rendue à cette soirée de Nouvel An. Toute récupération politique de ce qu’il s’est passé ce soir-là est profondément déplacée.» Lionel Halperin

«On laisse continuer une extermination»

Egalement joint par watson, Mauro Poggia explique pourquoi il a publié ce post mêlant Crans-Montana et Gaza.

«Le 1er janvier, le gouvernement israélien a confirmé l’interdiction d’accès à Gaza de 37 importantes ONG. Ce genre de décision aurait dû susciter la réprobation de la communauté internationale. On est bien sûr abattus par le drame de Crans-Montana, et à juste titre l’attention internationale est braquée sur la Suisse, mais, ce faisant, on laisse continuer une extermination.» Mauro Poggia

Le conseiller aux Etats du MCG ajoute:

«Le drame de Crans-Montana devient sans le vouloir l’allié objectif du gouvernement de Netanyahou sur le plan temporel» Mauro Poggia

Frank Tapiro demande la démission de Mauro Poggia

Sur X, Frank Tapiro, chroniqueur occasionnel sur la chaîne française CNews, demande que Mauro Poggia soit démissionné de ses mandats politiques :

A propos d’Israël et de Crans-Montana, le gouvernement israélien a dépêché en Valais une équipe de spécialistes pour aider à l’identification des victimes, arrivée dès jeudi sur place, selon l'AFP, citée par Le Temps. Mauro Poggia dit avoir masqué son post Facebook, désormais inaccessible au public.