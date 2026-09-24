Cette marque mythique change de logo

Un nouveau logo, un SUV en préparation et 550 millions de francs suisses d’investissements: McLaren prépare une nouvelle ère. Les racines de l’entreprise y occupent une place centrale.

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McLaren harmonise l’identité visuelle de ses activités dans la compétition automobile et les voitures de sport de série. Le nouveau logo de l’entreprise reprend des éléments des débuts de la marque. Au centre figure un nouveau nom de marque écrit en lettres capitales.

Le nouveau logo s’inspire d’une ancienne enseigne qui surmontait la station-service de la famille McLaren à Remuera, près d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. C’est dans cet atelier que le fondateur de l’entreprise, Bruce McLaren, avait autrefois construit la voiture avec laquelle il a remporté sa première course. La mascotte traditionnelle représentant un kiwi, «Speedy Kiwi», utilisée dès les débuts de la marque, reste, elle aussi, intégrée à l’identité visuelle, en référence aux origines néo-zélandaises du fondateur.

L'ancien logo McLaren s'affichait avec ce lettrage. Image: dr

Le nouveau logo Voici la nouvelle version.

L’héritage de la compétition et de nouveaux modèles

Cette refonte de l’identité visuelle intervient alors que McLaren remet davantage sa propre histoire au premier plan. La marque fait notamment référence à la M6GT de la fin des années 1960, qui incarnait la vision de Bruce McLaren d’une voiture de sport destinée à la route, un projet qui n’a jamais pu être pleinement concrétisé de son vivant.

Avec la McL 6GT, McLaren a présenté en août 2026, lors de la Monterey Car Week, un concept-car qui réinterprète cette idée historique. L’étude de style se distingue par un moteur V8, une propulsion et une boîte mécanique manuelle à six rapports, la première transmission manuelle chez McLaren depuis la F1 de 1993. Ce concept roulant doit ouvrir la voie à une version de série exclusive en 2028.

Un rêve tardif devenu réalité: la McL 6GT réinterprète la vision de Bruce McLaren pour une voiture de route en 1969 et ouvre la voie à une production exclusive en série limitée en 2028. Image: james lipman

Image: dr

McLaren veut son SUV et investit massivement

Parallèlement au renouvellement de son identité visuelle, McLaren prévoit un programme d’investissements de 500 millions de livres sur son site historique au Royaume-Uni. Cette somme doit être directement consacrée au développement des capacités de production et de recherche.

Cette injection de capitaux doit également permettre à McLaren d’élargir sa gamme. L’entreprise veut aller au-delà des traditionnelles voitures de sport et supercars à deux places. Elle prévoit notamment de développer le premier SUV de son histoire.

Pour McLaren, cette évolution marque une nette rupture avec la politique suivie jusqu’ici en matière de modèles. Pendant des décennies, la marque a misé sans relâche sur la légèreté, la compétition et des voitures de sport à moteur central sans compromis. Selon l’entreprise, le SUV ne doit pas signifier l’abandon de cette tradition, mais permettre de la décliner selon un nouveau modèle économique. D’autres constructeurs de voitures de sport y sont déjà parvenus avec succès. En revanche, pour la légèreté, il faudra repasser. (mab/trad. hun)