«On n'a pas choisi de ne plus travailler, on est abandonnés par l'Etat»

Voici ce qu'il se passe quand les gens choisissent leur vaccin

Dans le Latium, en Italie, les gens peuvent savoir quel vaccin leur sera administré. La population s'est montrée très sélective et le produit d'Astrazeneca en fait les frais.

Plus possible de trouver une seule dose de vaccin Pfizer dans la région italienne du Latium, et ce au moins jusqu'à la fin du mois de mai. Les autorités sanitaires ont annoncé dimanche que tous les créneaux de réservation sont épuisés, car «toutes les doses disponibles ont été réservées».

Par contre, 100 000 créneaux de réservation sont toujours disponibles pour les vaccins Astrazeneca et Johnson and Johnson. Mais que se passe-t-il?

C'est simple: dans cette région, les gens peuvent choisir quel …