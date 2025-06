Ikea ordonne de «cesser immédiatement d'utiliser ce produit»

Avis aux cuisiniers aguéris et aux amateurs d'Ikea! En raison d'un défaut de fabrication, le géant suédois a lancé un vaste appel à sa clientèle en possession d'un certain modèle de presse-ail à cesser «immédiatement» de l'utiliser.

De prime abord, c'est un presse-ail noir tout ce qu'il y a de plus banal et inoffensif.

Et pourtant. Selon Ikea dans un communiqué lapidaire mercredi, l'emploi du 365+ VÄRDEFULL s'avère bien plus risqué qu'il n'y paraît.

«De petites pièces en métal peuvent se détacher et être ingérées avec les aliments» Ikea dans un communiqué, le 11 juin

Ce serait tout de même fâcheux de retrouver un bout de métal dans ses spaghetti olio et aglio, non?

Selon Ikea, le défaut concerne plus particulièrement les numéros de lots compris entre 2411 (AASS) et 2522 (AASS), identifiables grâce au logo IKEA apposé sur la poignée supérieure du produit.

Selon la société, l'erreur de fabrication aurait été identifiée à la suite d'une «enquête interne». Elle invite donc les clients en possession du presse-ail concerné de cesser de l'employer et de contacter l'entreprise, afin d'obtenir un remboursement intégral. Sans oublier, évidemment de parler du rappel autour d'eux, particulièrement s'ils connaissent des personnes à qui le produit a été offert, prêté ou vendu.

Ce serait tout aussi dommage que votre richissime tante Thérèse s'étouffe en mangeant les dites spaghetti olio et aglio - on dit ça, on dit rien.

Les produits concernés peuvent être rapportés dans n'importe quelle filiale Ikea, où ils seront intégralement remboursés. Aucune preuve d'achat ou ticket de caisse ne sera demandée. (mbr)