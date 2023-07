Netflix modifie son app': voici ce qui va changer

Le géant du streaming a irrité pas mal de ses utilisateurs en limitant le partage de connection. Netflix propose désormais un nouvel outil.

Jennifer Ullrich / watson.de

Ces derniers mois, Netflix a introduit quelques changements qui ont été peu appréciés par ses utilisateurs, en liant par exemple le partage de compte, très prisé, à des frais supplémentaires. Le géant du stream semble tenter d'amadouer et de calmer la grogne de ses clients avec une nouvelle fonctionnalité.

Cette fois-ci, c'est l'application qui va être modifiée pour fournir une meilleure vue d'ensemble de l'offre. Avec cette nouveauté, Netflix réagit notamment aux critiques massives qui ont été émises ces dernières années.

En effet, jusqu'à présent, les utilisateurs se sont souvent plaints de ne plus avoir une vue d'ensemble sur Netflix et d'être littéralement submergés par la masse de films et de séries. Beaucoup d'entre eux se perdent dans leurs recherches et finissent par ne rien regarder.

De quoi on cause?

La nouvelle fonction de l'application s'appelle «Mon Netflix» et est décrite par l'entreprise comme un «accueil central» personnalisé en fonction du compte. Des raccourcis permettent de trouver rapidement des recommandations qui tiennent compte des habitudes de visionnage.

Sous ce même onglet sont également regroupés les téléchargements ainsi que toutes les séries, émissions et films qui ont été marqués d'un pouce vers le haut ou enregistrés dans «Ma liste». Les bandes-annonces qui ont déjà été visionnées, les rappels définis par l'utilisateur du compte ainsi que les titres commencés et récemment visionnés peuvent également (à nouveau) être trouvés à cet endroit.

En bref, «Mon Netflix» est censé regrouper les choses les plus importantes en un seul endroit. Le service de streaming précise dans son communiqué qu'il reste bien entendu possible d'accéder à la page d'accueil et à toutes les autres sections de l'application.

Netflix va booster son app'. Image: Shutterstock

Mais il y a un problème...

Il y a encore au moins un petit hic: la nouveauté ne s'applique pour l'instant que pour iOS. Les abonnés qui utilisent Android doivent encore patienter jusqu'au début du mois d'août.

En fin de compte, la fonctionnalité dépend aussi de l'apport des utilisateurs. Plus il y a de titres marqués d'un pouce vers le haut ou enregistrés dans la liste, plus l'application en livrera à «Mon Netflix».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci