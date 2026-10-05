Un «coup de tonnerre», puis le crash: 32 morts au Nigeria

L’ATR-42 (NGR 931) de l’armée de l’air nigériane effectuait un vol entre Benin City et Lagos lorsqu’il s’est écrasé près d’Igbokoda, dans le sud du pays. image: x

Un avion de l’armée de l’air nigériane s’est écrasé lundi dans une zone marécageuse du sud du Nigeria. Les 32 personnes qui se trouvaient à bord sont mortes, selon le président Bola Tinubu.

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Un avion de l'armée de l'air nigériane s'est écrasé lundi, a confirmé le président Bola Tinubu après une première annonce de l'Armée de l'air. Trente-deux personnes se trouvaient à bord.

«Le président présente ses plus sincères condoléances aux familles des 25 passagers et des sept membres d'équipage concernés», a indiqué son bureau dans un communiqué après le crash d'un ATR-42 dans la région d'Igbokoda, dans l'Etat d'Ondo, dans une région pétrolière du sud du Nigeria.

«Je prie pour le repos des âmes de ces vaillants officiers et pour que Dieu Tout-Puissant accorde à leurs familles et à l'armée de l'air nigériane (NAF) la force de supporter cette malheureuse perte», a déclaré M. Tinubu, cité dans le communiqué. Il a «ordonné» de «lancer immédiatement une enquête approfondie sur la cause de l'accident».

«L'appareil effectuait un vol de routine entre Benin City et Lagos lorsque l'accident s'est produit» La NAF

L'appareil s'est écrasé «près de la base navale d'Igbokoda», selon le ministre de l'Aviation Festus Keyamo, qui a annoncé sur X que l'épave avait été localisée.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une foule amassée près d'un fleuve en train de regarder les secours mener des recherches dans le marais où l'avion se serait crashé.

Dayo Akinte, 39 ans, une vendeuse de bois de chauffage habitant à un kilomètre du lieu de l'accident, a raconté à l'AFP avoir entendu un bruit qu'elle a pris pour un «coup de tonnerre», quand selon elle l'appareil s'est écrasé.

Après le crash, «trois avions ont également survolé les lieux», a-t-elle déclaré par téléphone. Elle a expliqué qu'une personne qui était allée pêcher dans le marais avait alerté la base navale voisine et les habitants de la ville au sujet du crash. (mbr/ats)