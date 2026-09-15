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Danemark: un tir «irresponsable» des Russes ++ Drone abattu par l'Otan

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde.
15.09.2026, 09:2215.09.2026, 10:03
Team watson
Team watson
  • En février 2022, Vladimir Poutine déclenche sa guerre contre l'Ukraine. La Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien.
  • Les villes ukrainiennes subissent de nombreuses frappes et Kiev riposte en ciblant les installations pétrolières.
  • La ligne de front bouge peu, mais les combats restent très durs avec de lourdes pertes de chaque côté.
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10:02
La première ministre danoise dénonce un tir «irresponsable» de fusées de détresse par une frégate russe
La première ministre danoise Mette Frederiksen a dénoncé mardi «l'action irresponsable de la Russie» à l'égard d'un hélicoptère au-dessus de la mer Baltique.

L'armée danoise affirme qu'un navire de guerre russe a tiré deux fusées de détresse en direction d'un hélicoptère en opération au-dessus de la mer Baltique. «Les actions russes visent à intimider et à semer la discorde. Elles n'aboutiront pas. Nous ne céderons pas», a-t-elle écrit dans un communiqué.


Mette Frederiksen.
9:18
L'armée danoise dit qu'une frégate russe a tiré des fusées éclairantes sur un hélicoptère
L'armée danoise a indiqué lundi soir qu'un navire de guerre russe avait tiré deux fusées éclairantes en direction d'un hélicoptère en opération au-dessus de la mer Baltique, au large de la ville la plus au sud du Danemark, Gedser.

«L'un des hélicoptères Fennec a été pris pour cible aujourd'hui (lundi) par des fusées éclairantes lors d'une opération photographique de routine près d'une frégate russe localisée dans les eaux internationales, au large de Gedser», a indiqué l'armée danoise dans un communiqué diffusé tard lundi.
6:48
Un drone abattu par l'Otan au-dessus de la Lituanie
Des avions de chasse de l'Otan ont abattu un drone au-dessus de la Lituanie, a annoncé mardi le président de ce pays membre de l'Alliance atlantique, Gitanas Nauseda.

«Un drone qui a violé l'espace aérien de la Lituanie cette nuit a été rapidement abattu par des chasseurs de l'Otan», a écrit M. Nauseda sur X, sans préciser à quel pays appartenait ce drone.



«Alors que la Russie intensifie son agression contre l'Ukraine, une telle préparation est vitale pour notre région. Avec nos alliés de l'Otan, la Lituanie défendra son espace aérien», a-t-il ajouté.

«Nos remerciements les plus sincères à nos alliés, dont la présence contribue à protéger notre ciel et à renforcer notre sécurité», a écrit pour sa part, également sur X, le ministre lituanien des Affaires étrangères Kestutis Budrys, selon qui «l'Otan reste vigilante, engagée et prête».

Selon la radio nationale lituanienne LRT, qui cite le Centre national de gestion des crises (NKVC), le drone est tombé dans une zone rurale près du lac de Kaunas, dans le centre du pays.

La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ex-républiques soviétiques partageant une frontière avec la Russie, enregistrent régulièrement des intrusions de drones sur leurs territoires.
21:56
Kiev prendra des «mesures de désescalade» si Moscou fait de même
Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que l'Ukraine était prête à prendre des «mesures de désescalade» si la Russie en faisait de même. Il n'a pas confirmé la déclaration de Trump indiquant que Moscou et Kiev acceptaient de ne pas frapper d'infrastructures énergétiques. «Si nos partenaires américains parviennent à obtenir de la Russie une réelle volonté de mettre fin à cette guerre qui détruit des vies, et de le faire sincèrement et durablement, l'Ukraine prendra ses propres mesures de désescalade», a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.
21:53
L'Ukraine et la Russie auraient accepté une trêve énergétique, selon Donald Trump
Donald Trump a affirmé lundi que l'Ukraine et la Russie s'étaient engagées à ne plus frapper les infrastructures énergétiques adverses. Un jour plus tôt, le président américain s'en était pris à Kiev pour ses attaques contre des raffineries de diesel russes. «L'Ukraine a accepté de ne pas attaquer des cibles énergétiques russes. La Russie a accepté de faire de même», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social. «La hausse du prix du diesel dans le monde est principalement causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et non par l'Iran», a-t-il ajouté malgré le fait que le conflit au Moyen-Orient se traduit aussi par une hausse des prix à la pompe.

Dimanche, en Irlande, le président américain avait directement interpellé son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, l'appelant à «arrêter» d'attaquer les raffineries de diesel en Russie, face à l'envolée des prix à la pompe. «Volodymyr Zelensky n'a qu'une chose à faire. Il doit arrêter de frapper le diesel en Russie. Qu'il s'en prenne à des cibles, mais pas au diesel, parce qu'il provoque une pénurie de diesel», a déclaré Donald Trump lors d'un bref échange avec les journalistes au deuxième jour de son séjour en Irlande. Face aux attaques répétées de l'Ukraine sur ses infrastructures pétrolières, Moscou a prolongé un moratoire décidé fin juillet sur les exportations russes de diesel.
13:50
Le Kremlin estime justifiées les frappes russes près de la Pologne
Le porte-parole du Kremlin a justifié lundi les frappes russes menées la veille en Ukraine tout près de la frontière polonaise. Il a affirmé qu'elles faisaient partie des «missions» de ses forces armées.

«Il est question du territoire ukrainien. Nos militaires accomplissent leurs missions sur l'ensemble du territoire ukrainien et continueront à le faire», a déclaré Dmitri Peskov, en réponse à une question de l'AFP lors de son briefing quotidien à la presse.


Dmitri Peskov

Selon les autorités polonaises et ukrainiennes, un drone russe a frappé dimanche la locomotive d'un train de voyageurs reliant Kiev à Varsovie, à 2 kilomètres de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'Union européenne et de l'Otan, sans faire de victime.

Des personnalités occidentales, dont l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson et l'ex-directeur de l'agence de renseignement américaine CIA, David Petraeus, se trouvaient dans une gare de l'ouest de l'Ukraine «peu de temps» avant que la Russie ne frappe le train dans la zone, a indiqué la compagnie ferroviaire ukrainienne.

Dmitri Peskov n'a pas directement commenté, lundi, cette frappe sur cette locomotive.

Varsovie a par ailleurs indiqué qu'un autre drone avait frappé une station-service à proximité d'un poste-frontière, toujours côté ukrainien.
12:24
Ukraine: la frappe «inacceptable» contre un train vise à «désunir» les alliés de Kiev
Les attaques russes de ce week-end en Ukraine, dont l'une a touché un train près de la frontière polonaise, ont pour but de «désunir» les alliés européens de Kiev et les «intimider», a affirmé lundi le ministre français des Affaires étrangères.

Ces attaques ont «un but très clair: intimider les Européens, les décourager et surtout de les désunir», a déclaré Jean-Noël Barrot en marge d'un sommet sur l'Arctique en Finlande, soulignant que ces frappes ont eu lieu «au moment où l'Ukraine accueillait un grand forum de soutien économique, auquel participait un grand nombre de représentants d'entreprises, de représentants diplomatiques venus du monde entier et singulièrement d'Europe».
12:22
La Finlande va rejoindre la dissuasion nucléaire «avancée» proposée par la France
La Finlande a décidé de «rejoindre» la dissuasion nucléaire «avancée» proposée par le président français Emmanuel Macron (n photo ci-dessous) en mars aux pays européens, ont annoncé lundi les deux pays dans une déclaration conjointe.



«Un groupe de pilotage nucléaire sera établi dans les prochains mois pour commencer la mise en œuvre de cette coopération», ont-ils ajouté. Cela porte à dix le nombre de pays européens qui ont rejoint l'initiative française.

Alors que la France est le seul pays européen doté de l'arme atomique avec le Royaume-Uni, cette initiative associe d'autres Etats européens volontaires à la dissuasion nucléaire française, mais sans aucun partage de la décision ultime qui reste dans les mains du chef de l'Etat français.
12:20
Ukraine: une attaque russe sur un entrepôt fait trois morts
Une attaque russe contre un entrepôt d'une entreprise agricole dans le nord de l'Ukraine a fait lundi au moins trois morts et sept blessés, selon la police. Dans le même temps, Moscou multiplie les frappes contre les infrastructures logistiques ukrainiennes.

«Aux premières constatations, trois personnes ont été tuées et sept ont été blessées», a indiqué la police nationale dans un communiqué. L'attaque a touché un entrepôt situé à Prylouky, dans la région de Tcherniguiv, à quelque 130 km au nord-est de Kiev, selon cette source, qui n'a pas précisé quel type de projectile avait été employé.
17:36
Frappes près de la Pologne: Varsovie dénonce l'«escalade» russe
Le ministre des Affaires étrangères polonais Radoslaw Sikorski a dénoncé dimanche à Kiev l'escalade de Moscou après des frappes de drones russes en Ukraine près de la frontière avec la Pologne, notamment sur un train Kiev-Varsovie:

«Il s'agit d'une escalade, c'est une nouvelle grande épreuve pour l'Ukraine et pour les hypothétiques futures victimes de l'agression russe, et cela signifie que nous devons redoubler d'efforts pour soutenir les victimes de l'agression»
17:27
Le Kremlin n'exclut pas une reprise des négociations trilatérales
Des négociations trilatérales sur le règlement du conflit en Ukraine pourraient reprendre en octobre, a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, dimanche, cité par les agences russes Ria Novosti et Tass.

«Nous n'excluons pas une telle possibilité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas exclure le mois d'octobre»
15:54
Trump dit que Zelensky «doit arrêter de frapper le diesel russe»
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, devait «arrêter» d'attaquer les raffineries de diesel en Russie, face à l'envolée des prix à la pompe.

«Zelensky n'a qu'une chose à faire. Il doit arrêter de frapper le diesel en Russie. Qu'il s'en prenne à des cibles, mais pas au diesel, parce qu'il provoque une pénurie de diesel», a déclaré M. Trump lors d'un bref échange avec les journalistes au deuxième jour de son séjour en Irlande.
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Emprisonné deux ans en Russie, puis libéré, l'opposant Ilia Iachine vit dorénavant à Berlin et tente de motiver ses compatriotes. Il livre également un avertissement à l'Europe.
Le détracteur du Kremlin Ilia Iachine, qui vit en exil depuis plusieurs années, appelle tous les «Russes opposés à la guerre» en Ukraine à voter contre le parti de Vladimir Poutine aux prochaines législatives.
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