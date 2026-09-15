La première ministre danoise Mette Frederiksen a dénoncé mardi «l'action irresponsable de la Russie» à l'égard d'un hélicoptère au-dessus de la mer Baltique.
L'armée danoise affirme qu'un navire de guerre russe a tiré deux fusées de détresse en direction d'un hélicoptère en opération au-dessus de la mer Baltique. «Les actions russes visent à intimider et à semer la discorde. Elles n'aboutiront pas. Nous ne céderons pas», a-t-elle écrit dans un communiqué.
Mette Frederiksen.
L'armée danoise affirme qu'un navire de guerre russe a tiré deux fusées de détresse en direction d'un hélicoptère en opération au-dessus de la mer Baltique. «Les actions russes visent à intimider et à semer la discorde. Elles n'aboutiront pas. Nous ne céderons pas», a-t-elle écrit dans un communiqué.
Mette Frederiksen.