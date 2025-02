Douze étudiants meurent dans un accident de bus au Brésil

«Au début, il allait bien»: le Covid a déchiré sa vie en quelques jours

Lara Lucchi a perdu son père et failli perdre sa mère lorsque le Covid-19 s'abat sur sa ville, la première en Europe où le virus a été identifié. Elle a raconté cette expérience dans un livre. Témoignage.

Son livre, Lara Lucchi ne va pas le relire de sitôt. Elle n'est pas encore prête. «Cela me catapulterait en un instant cinq ans en arrière, ce qui me ferait beaucoup souffrir», explique-t-elle. «Je n'ai pas envie de me replonger dans cette ambiance». Cette ambiance, c'est le début de la pandémie de Covid, qu'elle a racontée dans un bouquin, né comme un carnet de bord lors des moments les plus durs de cette période.