Des chercheurs ont créé un appareil photo de la taille d'un grain de sel

Ce nouveau système est capable de produire des images nettes et en couleur aussi bien qu'un objectif d'appareil photo classique.

Des chercheurs de l'université de Princeton et de l'université de Washington ont réussi à développer une caméra microscopique aux résultats impressionnants. Selon un article publié dans Nature Communications, le nouveau système est capable de produire des images nettes et en couleur aussi bien qu'un objectif d'appareil photo classique 500 000 fois plus grand.

Comment ça fonctionne?

Alors qu'une caméra traditionnelle utilise une série de lentilles incurvées en verre ou en plastique pour mettre au point les rayons lumineux, le nouveau système optique repose sur une technologie appelée «métasurface».

Chaque caméra est constituée de 1,6 million de poteaux cylindriques qui interagissent avec la lumière pour produire les images. Ces poteaux sont aussi petits que le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Ils sont fabriqués en nitrure de silicium, un matériau qui les rend compatibles avec la fabrication de micropuces informatiques. Ils seraient moins chers et plus rapides à produire que les lentilles actuelles des appareils photo de taille normale.

À gauche, les résultats d'images actuelles, au milieu, les résultats de la nouvelle caméra et à droite, les images de terrain.

Et à quoi ça sert?

Les chercheurs envisagent l'utilisation de ce type de caméra dans des procédures telles que les endoscopies, où les photos de haute qualité prises à l'intérieur du corps du patient doivent être aussi peu invasives que possible. Ils envisagent également que ces «métasurfaces» puissent recouvrir toute la surface d'appareils, tels que les téléphones portables.

«Nous pourrions transformer des surfaces individuelles en caméras à ultra-haute résolution»

D'après Félix Heide, auteur principal de l'étude et professeur adjoint d'informatique à Princeton, les surfaces pourraient être transformées en caméras, «de sorte que vous n'auriez plus besoin de trois caméras au dos de votre téléphone, mais que tout le dos de votre téléphone deviendrait une caméra géante» a-t-il déclaré dans un communiqué de presse de Princeton. «Nous pouvons penser à des façons complètement différentes de construire des appareils à l'avenir». (arz)