Scène de viol reconstituée à la télé, animateur condamné

Yves de Mbella, non ivoirien, faisant l’apologie du viol à la télévision, est condamné à rester à Abidjan pendant 1 an. Nathalie Yamb, non ivoirienne, faisant l’apologie de la souveraineté africaine, est expulsée de Côte d’Ivoire. Régime-là n’est pas simple!