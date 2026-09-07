Volkswagen veut mettre une usine allemande à l'heure de la défense

Volkswagen va reconvertir son usine d'Osnabrück à la défense aérienne, en partenariat avec le groupe israélien Rafael, pour préserver une grande partie des emplois du site.

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Le géant de l'automobile Volkswagen, en crise, a annoncé lundi un projet de reconversion de son usine allemande de Osnabrück (ouest) à la défense aérienne, afin de préserver «une grande partie des emplois à long terme» de ce site en difficulté.

Volkswagen est «parvenu à un accord avec le Land de Basse-Saxe et le fonds Aurelius Capital sur une éventuelle vente de sa filiale Volkswagen Osnabrück GmbH», dont Aurelius deviendrait l'actionnaire majoritaire, selon un communiqué.

Les deux acheteurs prévoient un premier projet de coopération avec l'israélien Rafael Advanced Defense Systems.

Ce dernier prévoit «la possible fabrication de systèmes et de composants pour des sytèmes de défense aérienne destinés à l'Allemagne et à l'Europe», indique Volkswagen, qui précise que la coopération «doit ouvrir la voie à d'autres partenariats et projets sous l'égide de la nouvelle société».

Une production stoppée en 2027

Le constructeur avait déjà annoncé dès 2024 sa volonté de cesser la production de véhicules sur le site d'Osnabrück à l'été 2027.

L'annonce intervient quelques jours après un accord historique trouvé entre actionnaires et représentants des salariés sur des économies massives à réaliser au seint du groupe Volkswagen, principalement chez la marque VW, afin de permettre de remonter la pente face aux vents contraires qui pèsent sur l'industrie automobile européenne.

Le comité d'entreprise de Volkswagen a salué lundi une solution qui «offre des perspectives d'avenir à près de 1400 salariés», soit environ trois quarts des 1800 salariés que l'usine d'Osnabrück compte à ce jour.

Compte tenu des nouvelles réductions d'effectifs attendues dans les prochaines années, via des départs à la retraite et des dispositifs de préretraite, «l'effectif théorique actuel du nouveau centre de compétence devrait s'établir à environ 1200 postes», précise le comité.

Pour ces derniers, «une garantie de l'emploi est appliquée jusqu'à fin 2029».

Aurelius Capital est présentée comme une société d'investissement dont le siège est situé à Tel Aviv, en Israël, qui développe des technologies dans «la défense, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les infrastructures critiques». (sda/awp/ats/afp/svp)