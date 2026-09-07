assez ensoleillé25°
DE | FR
burger
International
Allemagne

Volkswagen veut mettre une usine allemande à l'heure de la défense

Volkswagen veut mettre une usine allemande à l'heure de la défense

Volkswagen va reconvertir son usine d'Osnabrück à la défense aérienne, en partenariat avec le groupe israélien Rafael, pour préserver une grande partie des emplois du site.
07.09.2026, 13:1007.09.2026, 13:10

Le géant de l'automobile Volkswagen, en crise, a annoncé lundi un projet de reconversion de son usine allemande de Osnabrück (ouest) à la défense aérienne, afin de préserver «une grande partie des emplois à long terme» de ce site en difficulté.

Volkswagen est «parvenu à un accord avec le Land de Basse-Saxe et le fonds Aurelius Capital sur une éventuelle vente de sa filiale Volkswagen Osnabrück GmbH», dont Aurelius deviendrait l'actionnaire majoritaire, selon un communiqué.

Les deux acheteurs prévoient un premier projet de coopération avec l'israélien Rafael Advanced Defense Systems.

VW lance «le programme de transformation le plus profond de son histoire»
VW lance «le programme de transformation le plus profond de son histoire»

Ce dernier prévoit «la possible fabrication de systèmes et de composants pour des sytèmes de défense aérienne destinés à l'Allemagne et à l'Europe», indique Volkswagen, qui précise que la coopération «doit ouvrir la voie à d'autres partenariats et projets sous l'égide de la nouvelle société».

Une production stoppée en 2027

Le constructeur avait déjà annoncé dès 2024 sa volonté de cesser la production de véhicules sur le site d'Osnabrück à l'été 2027.

L'annonce intervient quelques jours après un accord historique trouvé entre actionnaires et représentants des salariés sur des économies massives à réaliser au seint du groupe Volkswagen, principalement chez la marque VW, afin de permettre de remonter la pente face aux vents contraires qui pèsent sur l'industrie automobile européenne.

Le comité d'entreprise de Volkswagen a salué lundi une solution qui «offre des perspectives d'avenir à près de 1400 salariés», soit environ trois quarts des 1800 salariés que l'usine d'Osnabrück compte à ce jour.

Compte tenu des nouvelles réductions d'effectifs attendues dans les prochaines années, via des départs à la retraite et des dispositifs de préretraite, «l'effectif théorique actuel du nouveau centre de compétence devrait s'établir à environ 1200 postes», précise le comité.

Pour ces derniers, «une garantie de l'emploi est appliquée jusqu'à fin 2029».

Aurelius Capital est présentée comme une société d'investissement dont le siège est situé à Tel Aviv, en Israël, qui développe des technologies dans «la défense, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les infrastructures critiques». (sda/awp/ats/afp/svp)

Plus d'articles sur les voitures
Voici qui possède les voitures les plus chères de Suisse
2
Voici qui possède les voitures les plus chères de Suisse
Le monstre d'Elon Musk n'est pas près de rouler en Suisse
1
Le monstre d'Elon Musk n'est pas près de rouler en Suisse
Le Range Rover P550e, le roi de la sobriété
2
Le Range Rover P550e, le roi de la sobriété
de Jerome Marchon
Musk n'aurait pas dû se moquer de ces voitures chinoises
Musk n'aurait pas dû se moquer de ces voitures chinoises
de Oliver Wietlisbach
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Netanyahu ordonne l’évacuation d’avant-postes de colons en Cisjordanie
Le Premier ministre israélien aurait donné cette instruction sous la pression de Washington, selon plusieurs médias israéliens. Le ministre d’extrême droite Bezalel Smotrich affirme s’y opposer.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné l'évacuation d'implantations de colons en Cisjordanie occupée, a affirmé dimanche le ministre des Finances Bezalel Smotrich.
L’article