Ce que l'on sait sur la fusillade meurtrière d'Hambourg

Les Témoins de Jéhovah

Fondés au 19e siècle aux Etats-Unis, les Témoins de Jéhovah se considèrent comme les héritiers du christianisme primitif et font constamment et uniquement référence à la Bible. Le statut de l'organisation varie d'un pays à l'autre: ils sont considérés au même titre que les «grandes» religions en Autriche et en Allemagne, comme un «culte reconnu» au Danemark, comme «confession religieuse» en Italie. En France, nombre de leurs branches locales ont le statut d'«association cultuelle». Ce mouvement rigoriste est régulièrement accusé de dérives sectaires.