Le grand jury, particularité juridique américaine

Le grand jury est composé de juges non professionnels dont la tâche est non pas de décider de l’innocence ou la culpabilité d’un individu, mais de l’existence d’un crime et par conséquent de la possibilité de porter plainte. Ils se réunissent en secret. Dans la plupart des cas, si un grand jury conclut que des accusations peuvent être portées, l’affaire est terminée. Seule une petite fraction des accusés insiste pour avoir un procès public – et ceux qui le font perdent presque toujours.