Analyse

«Tuez-la!»: la révolte des lycéens français vire au chaos

Le silence d'Emmanuel Macron, qui semble se désintéresser des manifestations lycéennes en France, interroge à quelques mois de l'élection présidentielle. Image: keystone / montage watson

La situation a dégénéré dans les lycées de toute la France. L'absence d'Emmanuel Macron et le comportement des ténors de LFI contribuent à attiser la situation.

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«Non, pas le piano!», s'égosille une employée du lycée de Moissy-Cramayel, au sud-est de Paris, face à des jeunes encagoulés qui, au cours d'une expédition de vandalisme, renversent l'instrument dans le hall d’entrée, et sautent dessus. «Pas le piano!», répète la femme d'une voix désespérée, comme en atteste une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Sur les réseaux, dans les commentaires sous la vidéo, certains se demandent ce que les émeutiers auraient fait aux enseignants, s’ils avaient réussi à les attraper.

Les figures d'autorité sont ciblées

Pour rappel, en deux semaines de manifestations scolaires, 5000 fauteurs de trouble — dont 85% de mineurs — ont déjà été interpellés. A La Ciotat, un directeur d’établissement a été aspergé d’essence alors qu’il tentait de mettre fin aux attaques. Il a réussi à se sauver, sans que personne ne mette le feu au carburant.

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Non loin de là, à Marseille, une autre vidéo virale montre un adolescent dirigeant à bout portant la flamme d'une bombe aérosol, qu’il avait allumée avec un briquet, vers le visage d’une femme. La victime a subi des brûlures et déposé plainte.

Ici, un véhicule de pompiers incendié. Là, une jeune aspirante policière acculée de cris tels que «tuez-la!», rattrapée, puis rouée de coups de pied alors qu’elle gisait au sol. Elle a dû être hospitalisée.

Tout pour les caméras

A Nantes, sur la côte atlantique, le lycée Nelson-Mandela a été incendié. Des scènes similaires ont été signalées à Strasbourg, au Havre, à Paris et à Lyon. Devant leur écran, les Français s’interrogent: pourquoi ces élèves du secondaire s’en prennent-ils à leurs propres lycées, discréditant du même coup leurs revendications en faveur de davantage d’enseignants et d’établissements rénovés? Philippe Guibert, du Service d’information du gouvernement (SIG), a déclaré:

«Depuis quelques années, la culture de la violence prend des formes toujours plus extrêmes»

Les manifestations de rue et les soulèvements populaires — au cours desquels on entonne souvent la Marseillaise et son appel «Aux armes, citoyens!» — font partie de la tradition française.

Ce qui a changé, c’est que les manifs' sont désormais retransmis en direct. De quoi pousser les plus jeunes à la surenchère. A Toulouse, la vidéo montrant plusieurs élèves asséner de violents coups de poing et de pied à un enseignant qui tentait d’intervenir avec un extincteur a cumulé un million de vues.

L'élection de 2027 dans le viseur

A cela s’ajoute l’instrumentalisation politique des manifestants à l’approche de l’élection présidentielle de 2027. Dans un rapport, les services de renseignement français ont décrit comment le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon et son parti, La France insoumise (LFI), avaient délibérément attisé les premières manifestations scolaires deux semaines auparavant.

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Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, en banlieue parisienne, a lancé devant les caméras des mots qui ont sonné comme un signal pour de nombreux manifestants:

«La violence peut être légitime»

Où est passé le président?

Et, pendant ce temps, le pouvoir brille par son absence. Le président Emmanuel Macron s’est tenu à l’écart de ces émeutes. Jusqu’à présent, il s’est contenté d’un banal «appel à chacun à garder son calme». Ce vœu pieux est resté lettre morte.

Or, lorsque le président s’efface, en France, la nation perd sa principale figure d’autorité. Le chaos s’engouffre alors dans la brèche. Par le passé, des présidents comme Jacques Chirac ou François Mitterrand avaient solennellement pris la parole à la télévision pour apaiser de pareilles situations, en annonçant des concessions concrètes.

Mais Emmanuel Macron semble abandonner à son sort son ministre de l’éducation, Edouard Geffray, complètement dépassé. Celui-ci ne disposant d’aucun moyen concret pour faire des concessions aux élèves. Le projet de budget pour 2027, qui vient d’être présenté, ne prévoit toujours aucune dépense supplémentaire pour l’éducation — au contraire, des économies.

Macron ne s'intéresse qu'à l'international

Pour ses six derniers mois à l’Elysée, Emmanuel Macron ne semble plus s’intéresser qu’à la géopolitique. Et, selon le politologue Dominique Reynié, le vide du pouvoir ne profite qu’aux extrémistes: Jean-Luc Mélenchon rallie les lycéens en âge de voter, tandis que Marine Le Pen conquiert la majorité silencieuse.

D’après un sondage réalisé en 2025, 73% des Français souhaitent un «vrai chef» qui «rétablisse l’ordre». Le constat est particulièrement amer pour Emmanuel Macron: en 2017, puis lors de sa réélection en 2022, il avait fait campagne en promettant d’endiguer Marine Le Pen. Mais elle semble aujourd’hui plus forte que jamais.

Nul ne sait encore comment les manifestations lycéennes se termineront. Mardi, les lycéens, les syndicats et les associations de parents d’élèves entendent descendre dans la rue pour donner plus de poids à leurs revendications en faveur de moyens supplémentaires pour l’enseignement secondaire. Et ils l’assurent: ce sera (cette fois) sans violence. (btr/az)