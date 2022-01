Quelle est la plus moche? On a classé les 200 espèces découvertes

Selon un rapport du WWF, plus de 200 nouvelles espèces d'animaux et de plantes ont été découvertes dans la région du Grand Mékong en 2020. Classement (totalement subjectif) de la plus jolie à la plus moche.

35 reptiles, 1 mammifère, 16 poissons, 17 amphibiens et 155 plantes. Voici la répartition des 224 nouvelles espèces découvertes par des scientifiques dans la région du Grand Mékong en 2020, selon un rapport du WWF. Elles ont toutes des noms barbares, mais peu importe, ce qu'on veut voir, c'est leur tête!

On sait, c'est pas sympa de se moquer, mais on n'a pas pu résister à l'envie de classer tous ces animaux du plus beau au plus moche. En toute subjectivité, bien sûr.

C'est facile, c'est le seul qui a une tête de peluche

Le singe Langur de Popa tire son nom du volcan éteint du Mont Popa Image: WWF

Profitez-en, les autres n'ont pas un poil sur le caillou

Trachypithecus popa Image: WWF

Quelle bonne bouille!

Leptobrachium lunatum image: wwf

J'avoue, j'ai un faible pour les grenouilles

Megophrys frigida image: wwf

Il a la tête d'une petite souris apeurée, non?

Cyrtodactylus phnomchiensis Image: WWF

Vraiment très mignon

Cnemaspis selenolagus image: wwf

Dommage qu'il n'y ait pas eu assez de jaune pour finir de le peindre...

Cnemaspis selenolagus image: wwf

Ah voilà, ça, c'est du travail bien fait

Acanthosaura prasina image: wwf

Ça manque de couleur, mais on dirait un Pokémon

Tylototriton phukhaensis Image: wwf

Si je la regarde longtemps, elle me fait de la peine

Kurixalus gracilloides Image: WWF

Lui aussi

Hemiphyllodactylus zalonicus Image: WWF

Alors qu'elle, elle a juste l'air agressive

Leptobrachella neangi Image: WWF

Il est classe, mais on dirait le méchant dans un Disney

Achalinus zugorum Image: WWF

Si, si, regardez sa tête!

Achalinus zugorum image: wwf

Y a Nemo qui est passé à la machine à laver

Image: WWF

Peu importe l'angle, il est pas beau

Image: WWF

Là, franchement, c'est ni fait, ni à faire