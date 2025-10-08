en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
International
Animaux

Canada: Marineland menace de tuer 30 belugas

NIAGARA FALLS, ON - JULY 20: Beluga whales is seen through the glass of Marineland&#039;s underwater viewing area in Arctic Cove on Friday July 20, 2012. (Tara Walton/Toronto Star via Getty Images)
A l'apogée de sa popularité, Marineland était une destination majeure pour les familles avec de jeunes enfants - mais sa réputation s'est effondrée au fil des ans.Image: Toronto Star

Marineland menace de tuer 30 belugas

Le parc Marineland, près des chutes du Niagara, menace d’euthanasier les 30 bélugas qu’il détient toujours en captivité faute de financement public d’ici ce mardi soir. Ottawa refuse pour l’instant d’accéder à sa demande, dénonçant une tentative de chantage après des années d’exploitation de ces mammifères marins.
08.10.2025, 10:0808.10.2025, 10:51

Un parc d'attractions aquatique canadien a menacé d'euthanasier les 30 bélugas qu'il retient toujours en captivité si le gouvernement fédéral ne lui verse pas des fonds d'urgence d'ici la fin de journée mardi. Le parc Marineland, situé près des chutes du Niagara (Ontario) et qui a fermé ses portes en 2024, affirme qu'il n'a plus les fonds pour apporter les soins nécessaires à la survie de ses mammifères marins, qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres.

NIAGARA FALLS, ON - JULY 20: Beluga whales is seen through the glass of Marineland&#039;s underwater viewing area in Arctic Cove on Friday July 20, 2012. (Tara Walton/Toronto Star via Getty Images)
Ces dernières années, 19 bélugas et un épaulard sont morts à Marineland, selon les données compilées par The Canadian Press.Image: Toronto Star

L'entreprise avait récemment demandé la permission d'envoyer ses derniers cétacés au parc d'attractions Chimelong Ocean Kingdom, en Chine. Mais le gouvernement canadien a mis son veto à cette demande, refusant que ces mammifères soient de nouveau exploités pour du divertissement.

Dans une lettre envoyée au gouvernement fédéral vendredi, la direction du parc a réclamé une aide financière d'urgence. Si le gouvernement fédéral refuse et maintient son interdiction de l'exportation des baleines d'ici le 7 octobre, Marineland affirme qu'elle devra «prendre la décision déchirante de les euthanasier», indique la lettre citée par Radio Canada et le New York Times.

«Sans réponse à cette date, nous ne pourrons que présumer que les réponses à nos demandes sont négatives»
Le parc dans une lettre du 3 octobre adressée au ministère de la Pêche

«Dans un tel cas, nous informerons toutes les parties prenantes et le public et prendrons les mesures qui découleront directement de la décision de la ministre», poursuit la lettre.

Le réchauffement des océans a doublé depuis 2005

«Le fait que Marineland n'ait pas prévu d'alternative viable, après avoir élevé ces baleines en captivité pendant de nombreuses années, ne place pas la responsabilité de couvrir vos dépenses sur le gouvernement canadien», a répondu lundi Joanne Thompson, ministre des Pêches et des Océans du Canada, citée par le New York Times.

Désamour

Le parc canadien a fermé ses portes au public en 2024, après des années de baisse de fréquentation et d'accusations de maltraitance animale. Son fonctionnement avait aussi été entravé par une loi canadienne sur la protection des animaux, promulguée en 2019, interdisant l'élevage de baleines et de dauphins en captivité ou leur utilisation à des fins récréatives.

CANADA - OCTOBER 25: Canada - Ontario - Niagara Falls - Marineland and Game Farm (Photo by Dick Loek/Toronto Star via Getty Images)
Le parc, fondé en 1961 par un immigrant slovène qui disait aimer les animaux, s'est finalement agrandi au fil des ans (ici, en 1976).Image: Toronto Star

Dans de nombreux pays, ce type de parc est victime du désamour du public pour les spectacles de cétacés, considérés comme de l'exploitation animale sans respect pour leur bien-être.

Un homme recherché pour avoir décapité un lion de mer aux Etats-Unis

En France, le parc Marineland à Antibes (sans lien avec le Marineland canadien) est au coeur d'une polémique depuis des mois concernant le transfert de ses dernières orques, après sa fermeture en début d'année. (mbr avec afp)

Vous aimez les histoires (bizarres) d'animaux? Par ici
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
de Jannik Sauer
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
La Suisse compte un nouvel oiseau nicheur
La Suisse compte un nouvel oiseau nicheur
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Ce romand et sa sculpture rayonnent dans le monde entier
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Pourquoi ce sommet a une «importance cruciale» pour Poutine
Vladimir Poutine se rend ce jeudi en Asie centrale pour y rencontrer les dirigeants des ex-républiques soviétiques centrasiatiques. Objectif: réaffirmer la présence russe dans une région riche en ressources naturelles où l'UE et Pékin lui livrent une féroce concurrence.
Après les dirigeants européens et chinois, le président russe Vladimir Poutine se rend à son tour en Asie centrale pour un sommet jeudi avec les cinq dirigeants de cette région riche en ressources naturelles, où l'influence traditionnelle de Moscou est mise à mal.
L’article