Ce touriste n'aurait jamais dû réveiller un ours avec une corne de brume

Au Svalbard, déranger inutilement cette espèce protégée est interdit. La personne responsable de l’incident devra payer une amende de 4550 euros.

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Une personne a écopé d'une amende de 4550 euros au Svalbard, dans l'Arctique, pour avoir actionné une corne de brume pour réveiller un ours polaire endormi, ont annoncé jeudi les autorités de cet archipel norvégien.

L'incident s'est produit ce mois-ci alors qu'un navire naviguait dans un fjord du nord-est du Svalbard, à un millier de kilomètres du pôle Nord. «Ses occupants auraient aperçu un ours polaire endormi à terre», a relaté le gouverneur du territoire dans un communiqué.

Ne réveillez pas l’ours polaire qui dort (image d'illustration). Image: Shutterstock

«Une personne à bord a alors utilisé la corne de brume du navire, réveillant l'animal, qui s'est déplacé vers un autre endroit», a-t-il ajouté. Il en coûtera 50 000 couronnes à l'indélicat, qui a accepté l'amende infligée par les services du gouverneur.

La réglementation locale dispose qu'«il est interdit de déranger inutilement, d'attirer ou de poursuivre un ours polaire», déclaré espèce protégée au Svalbard en 1972. Quelque 260 ours polaires avaient été recensés sur l'archipel lors de la dernière estimation scientifique, réalisée en 2015. (jah/ats)