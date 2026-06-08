Philippines: un puissant séisme fait au moins 35 morts

Des débris jonchent une route après un tremblement de terre à General Santos, aux Philippines, le lundi 8 juin 2026. Image: AP

Suivi d'une dizaine de répliques, le séisme s'est produit au large de l'île de Mindanao, au sud de l'archipel.

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Un puissant séisme de magnitude 7,8 dans le sud des Philippines a fait au moins 35 morts, selon les autorités. Il a également provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments lundi matin, jour de rentrée scolaire dans cet archipel d'Asie du sud-est.

Une douzaine de personnes sont à ce stade portées disparues, et au moins 134 ont été blessées, selon l'Autorité de gestion des catastrophes.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et authentifiée par l'AFP, une foule d'écoliers réunie dans la cour pendant les secousses dans la province de Davao du Sud crie en voyant un bâtiment de leur établissement s'écrouler.

«Seigneur, il s'est vraiment effondré! Il s'est vraiment effondré! Le bâtiment s'est vraiment effondré!», crie un témoin à l'école dans la vidéo.

Une autre vidéo tournée dans la province de General Santos montre un bâtiment de plusieurs étages abritant un fast-food qui se disloque.

Le séisme, s'est produit à 7h37 (1h37 en Suisse) au large de l'île de Mindanao dans le sud des Philippines, à une profondeur de 55 kilomètres, a rapporté l'institut géologique américain USGS.

Le bilan pourrait s'alourdir

Plus d'une dizaine de répliques ont eu lieu après la principale secousse, dont l'une d'une forte magnitude de 6,5, selon l'USGS.

Au regard des recherches et des remontées en cours, le bilan de 35 morts pourrait s'alourdir.

A General Santos, sur l'île de Mindanao, un journaliste de l'AFP a observé à la tombée de la nuit les secouristes fouiller les décombres d'une chaîne de supermarchés populaire, pour tenter d'atteindre les corps ensevelis de deux employés.

«Je ne veux pas quitter les lieux tant que je n'aurai pas vu le corps de ma soeur», a confié à l'AFP Morphy Ancad, agent de sécurité de 35 ans. «J'espère, contre toute attente, qu'elle est encore en vie...»

Dioslinda Deluvio raconte que son fils Joey, l'autre employé, était venu lui rendre visite il y a quelques semaines et lui avait demandé: «Maman, quels sont tes projets pour l'avenir? Tu vas bien?». «Je ne peux que pleurer maintenant, et penser à tout le bien qu'il a fait», a-t-elle ajouté.

De nombreux morts

À quelques kilomètres de là, d'autres se préparaient à passer la nuit sur un trottoir. «Je vais dormir dehors même si ce n'est pas confortable, car j'ai peur d'une réplique», a confié à l'AFP Johnson Alerta, vendeur de 34 ans. «Je me sens plus en sécurité ici».

Rene Punzalan, responsable de la gestion des catastrophes dans la province de Sarangani, durement touchée, a affirmé à l'AFP que 14 personnes avaient péri dans la seule municipalité de Glan.

«Un glissement de terrain s'est produit immédiatement après le séisme, et il y a eu de nombreux morts» lorsque des maisons ont été ensevelies, a-t-il déclaré, ajoutant que certaines zones n'avaient pas encore communiqué d'informations concernant d'éventuelles victimes.

«Le plus grand défi est la communication. L'électricité est coupée, il est donc difficile d'obtenir des informations», a expliqué M. Punzalan.

Evacuations en cours

Les autorités ont appelé les habitants des régions côtières à évacuer vers des zones plus élevées après la secousse, dont l'épicentre se situe à quelque 24 km au large de la province de Sarangani, sur l'île de Mindanao.

«Mettez-vous immédiatement à l'abri sur les hauteurs, n'attendez pas», a lancé le président philippin, Ferdinand Marcos Jr. «Votre vie est plus importante que tout ce que vous laissez derrière vous».

A Kiamba, ville côtière proche de l'épicentre, environ 50 000 habitants se sont réfugiés loin de la côte. «A l'heure actuelle, 80% de la population est montée vers les hauteurs», a rapporté Agripino Dacera, responsable régional de la gestion des catastrophes.

L'aéroport de General Santos a également été fermé jusqu'à nouvel ordre, selon les autorités.

Fin des alertes au tsunami

Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC), à Hawaï, a averti d'un risque de tsunami le long des côtes des Philippines, de l'Indonésie, de Taïwan et jusqu'au Japon.

Mais dans l'après-midi, les autorités des Philippines et d'Indonésie ont levé leurs alertes.

Situées dans la «ceinture de feu du Pacifique», une zone d'activité sismique intense, les Philippines subissent presque quotidiennement des tremblements de terre.

En octobre 2025, un puissant séisme avait frappé le centre du pays faisant 76 morts. (ats/mrs)