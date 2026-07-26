Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux déjà à l'oeuvre

Les pompiers de tous horizons sont mis à rude épreuve pour tenter de contenir les incendies dans la région de Bordeaux. Image: EPA

La trentaine de pompiers romands partis en renfort samedi de Genève sont arrivés à Bordeaux samedi soir. Ils ont directement été déployés pour lutter contre le feu à Cestas.

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Les 34 sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux sont arrivés dans la soirée. Ils ont directement été déployés dans la commune de Cestas, a indiqué le Groupement Service d'incendie et de secours (Gsis) de Genève.

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Les premiers véhicules sont arrivés vers 20 heures 30 dans la banlieue de Bordeaux et le reste du convoi peu avant minuit, a déclaré dimanche Nicolas Millot, porte-parole du Gsis de Genève. Ils ont immédiatement été scindés en deux groupes. Il a ajouté:

«A 1 heure, l'ensemble des détachements était entièrement engagé sur la commune de Cestas, pour protéger un champ de panneaux photovoltaïques. Une grande partie des champs de panneaux a été préservée et la mission a pris fin vers 6 heures»

L'effectif comprend 23 pompiers de Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques. (btr/ats)