Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux déjà à l'oeuvre
Les 34 sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux sont arrivés dans la soirée. Ils ont directement été déployés dans la commune de Cestas, a indiqué le Groupement Service d'incendie et de secours (Gsis) de Genève.
Les premiers véhicules sont arrivés vers 20 heures 30 dans la banlieue de Bordeaux et le reste du convoi peu avant minuit, a déclaré dimanche Nicolas Millot, porte-parole du Gsis de Genève. Ils ont immédiatement été scindés en deux groupes. Il a ajouté:
L'effectif comprend 23 pompiers de Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques. (btr/ats)