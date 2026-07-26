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Incendie: les 34 pompiers romands envoyés à Bordeaux déjà à l'oeuvre

Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux déjà à l'oeuvre

epa13133450 A handout photo made available by SDIS33 (Gironde Departmental Fire and Rescue Service) shows a firefighting crew being deployed to battle a wildfire spreading in Ares, south-western Franc ...
Les pompiers de tous horizons sont mis à rude épreuve pour tenter de contenir les incendies dans la région de Bordeaux.Image: EPA
La trentaine de pompiers romands partis en renfort samedi de Genève sont arrivés à Bordeaux samedi soir. Ils ont directement été déployés pour lutter contre le feu à Cestas.
26.07.2026, 12:0226.07.2026, 12:02

Les 34 sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux sont arrivés dans la soirée. Ils ont directement été déployés dans la commune de Cestas, a indiqué le Groupement Service d'incendie et de secours (Gsis) de Genève.

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Monstres incendies: des Romands envoyés en France pour lutter contre le feu

Les premiers véhicules sont arrivés vers 20 heures 30 dans la banlieue de Bordeaux et le reste du convoi peu avant minuit, a déclaré dimanche Nicolas Millot, porte-parole du Gsis de Genève. Ils ont immédiatement été scindés en deux groupes. Il a ajouté:

«A 1 heure, l'ensemble des détachements était entièrement engagé sur la commune de Cestas, pour protéger un champ de panneaux photovoltaïques. Une grande partie des champs de panneaux a été préservée et la mission a pris fin vers 6 heures»

L'effectif comprend 23 pompiers de Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques. (btr/ats)

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