La police empêche une attaque contre la Marche des fiertés à Vienne

Lors des interpellations samedi, les autorités ont découvert des armes et d'autres preuves à l'encontre de ces trois Autrichiens d'origine tchétchène et bosnienne.

Ces trois hommes, âgés de 14, 17 et 20 ans et soupçonnés d'être des sympathisants de l'organisation djihadiste Etat islamique (EI), ont été arrêtés avant le début de la parade, selon le chef de l'agence autrichienne de renseignements, Omar Haijawi-Pirchner.

Plus de «International»

Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures

Les plus lus

Salaires: Poutine a mis en colère ses officiers

Selon un aviateur ayant déserté l'armée russe, il y aurait des dysfonctionnements au sein des troupes du Kremlin. Lesquelles suscitent la colère des militaires.

Lorsque des informations sur l'armée russe font la Une des journaux, ce sont généralement les services secrets étrangers qui en sont à l'origine. Sous le régime de Poutine, les informateurs demeurent rares. Et pour cause. Il est trop dangereux de parler de la situation, souvent désastreuse, des soldats. Dimitri Mischov, encore lieutenant d'une brigade d'aviation russe jusqu'à récemment, et désormais demandeur d'asile en Lettonie, a pris le risque de s'exprimer.