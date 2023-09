Il détourne un avion involontairement avec son cul: «c'était terrible»

Le vol DL194 entre les Etats-Unis et l'Espagne ne s'est pas passé comme prévu: un passager a contraint les pilotes à retourner au point de départ.

Un vol reliant la ville américaine d'Atlanta, dans l'Etat de Géorgie, à la ville espagnole de Barcelone est arrivé à destination avec huit heures de retard, car un passager souffrait d'une forte diarrhée. Le vol DL194 de la compagnie aérienne américaine Delta a décollé comme prévu vendredi à 20h45. Mais une heure après le décollage, au-dessus de l'Etat de Virginie, les pilotes ont décidé d'interrompre le voyage. C'est ce qu'on peut lire dans le journal britannique Daily Mail.

L'un des pilotes a expliqué la situation par radio; l'enregistrement audio circule désormais sur les réseaux sociaux. «Nous avons un passager qui a eu la diarrhée dans tout l'avion», aurait-il déclaré pour justifier le retour.

Sur la plateforme X (ex-Twitter), une femme a relaté cette situation insolite. Son partenaire était à bord de l'avion.

«C'était terrible. Ça dégoulinait dans le couloir et ça sentait affreusement mauvais»

Apparemment, l'équipage a utilisé du désinfectant pour y remédier. «Du coup, ça ne sentait plus que la vanille», indique-t-elle.

Retour forcé

L'avion a donc fait demi-tour et atterri à Atlanta vers 22h40. Le personnel médical est allé chercher le passager malade. L'appareil a ensuite été nettoyé en profondeur, comme l'indiquent les commentaires sur X.

Selon les passagers, l'avion était même plus propre lorsqu'ils sont montés à bord la première fois. Le personnel de nettoyage aurait également arraché et remplacé la moquette. Un voyageur, ravi que le vol ait fait demi-tour, a commenté:

«Vu les circonstances, le personnel au sol, les agents de bord et les pilotes ont fait un travail formidable»

Vers 3 heures du matin, l'avion a redécollé et a atterri sans incident en Espagne après environ huit heures et demie de vol. Selon le Daily Mail, Delta Air Lines a seulement fait savoir qu'un incident médical s'était produit pendant le vol DL194 d'Atlanta à Barcelone. La compagnie aérienne n'a pas donné de détails. Elle s'excuse pour les retards et les inconvénients. Aucune information n'a été communiquée sur l'état de santé et la cause de la maladie du passager.

Interprété de l'allemand par Tanja Maeder