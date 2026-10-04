Espagne: des pluies torrentielles font 2 morts vers Barcelone

Des pluies torrentielles font deux morts à proximité de Barcelone

Des pluies torrentielles ont ravagé plusieurs villes en Catalogne. Image: AP EUROPA PRESS

La région de Barcelone a été victime de graves intempéries qui ont coûté la vie à deux personnes et fait un disparu. Des pluies torrentielles en sont responsables.

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Des pluies torrentielles ont fait deux morts et un disparu en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, où la situation s'améliorait dimanche. Les autorités ont mis en garde en revanche contre des risques dans la province de Gérone, plus au nord.

Les intempéries se calment

Les précipitations diminuant, le gouvernement régional de Catalogne a levé les restrictions de circulation instaurées sur de vastes secteurs du littoral depuis samedi, mais les a maintenues jusqu'à 21 heures dans certaines zones où des rivières ont débordé. Le président régional, Salvador Illa a annoncé en conférence de presse:

«Cette tempête aux caractéristiques tropicales est en train de quitter la Catalogne par le nord»

«Nous sommes dans une phase de retour à la normalité, qui devrait être complète à partir de demain, lundi», a-t-il ajouté, recommandant néanmoins à la population de faire preuve de prudence et de réduire ses déplacements pour le reste de la journée.

«Evitons les déplacements inutiles et suivons les consignes» des autorités, avait auparavant déclaré le premier ministre, Pedro Sanchez, sur X, en soulignant alors la «situation très compliquée en Catalogne».

Les habitants priés de rester à la maison

Dans la province de Gérone, située plus au nord, les autorités ont envoyé des messages demandant aux habitants de se mettre à l'abri à l'intérieur des habitations, notamment dans les zones bordant les rivières Ridaura et Daro, qui sont sorties de leurs lits.

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Les intempéries ont causé la mort de deux personnes et la disparition d'une troisième en Catalogne, avait indiqué précédemment le chef des pompiers de la région, David Borrell, lors d'une conférence de presse. L'une des victimes a succombé à l'effondrement d'un mur dans un camping à Tordera, l'autre s'est noyée dans un garage inondé à Montornès del Vallès, deux localités de la province de Barcelone.

D'énormes quantités de pluie recensées

Pendant la nuit, les services de secours sont venus en aide à des personnes coincées dans leurs véhicules en raison d'inondations dans plusieurs localités, dont Granollers, au nord de Barcelone. La Protection civile a précisé:

«L'épisode a entraîné des précipitations dépassant les 200 litres par m2 en divers points de Catalogne»

Les pluies sont dues à un phénomène météorologique caractérisé par «des averses et des orages très violents et persistants» dans l'est de l'Espagne, qui a débuté jeudi, selon l'Aemet. Ces intempéries avaient déjà causé samedi le décès d'une femme âgée de 102 ans, dans la région de Castille-La Manche. (btr/ats)