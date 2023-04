New York a l'espionnage chinois dans le collimateur

Une jolie vue de l'île de Manhattan. Image: sda

La présence de ce type d'antenne clandestine a été dénoncée dans d'autres villes et pays occidentaux, comme le Canada, les Pays-Bas et la République tchèque.

Plus de «International»

«Poste de police clandestin» en plein New York, cyberharcèlement: la justice américaine a haussé le ton lundi en annonçant deux arrestations à New York et des dizaines d'inculpations contre des officiels de la sécurité chinoise.

«Ces affaires illustrent encore davantage l'ampleur des efforts déployés par l'Etat chinois pour étendre sa vision autoritaire du monde aux habitants de cette ville, New York, et de ce pays, les Etats-Unis» Le procureur fédéral de Brooklyn, Breon Peace

Les autorités ont détaillé les développements de plusieurs enquêtes:

Dans un premier dossier, deux suspects, des citoyens américains identifiés comme Lu Jianwang, 61 ans et Chen Jinping, 59 ans, ont été arrêtés lundi à leur domicile à New York, sous le soupçon d'avoir participé aux opérations d'un «poste de police» clandestin au coeur de Chinatown. Ils ont aussi été inculpés pour destruction de preuves ;

; Ce réseau occupait un étage entier d'un immeuble de bureaux anodin. Il offrait à la fois des services administratifs à la communauté chinoise, comme des renouvellements de permis de conduire, mais les deux suspects auraient agi sur ordre de Pékin et de manière plus secrète pour surveiller et faire pression sur des opposants, selon la justice américaine.

«Ferme à trolls»

Les Etats-Unis menacent aussi de fermer l'application Tiktok, propriété du groupe chinois ByteDance et très populaire auprès des jeunes américains, mais accusée de permettre à Pékin d'espionner et manipuler ses utilisateurs.

Notre analyse sur TikTok: Commentaire L'horrible vérité sur TikTok de Daniel Schurter

Désignée par les autorités américaines comme le groupe «912», cette «équipe d'élite de la police» chinoise dispose «d'une ferme à trolls sur internet, créant des milliers de faux comptes en ligne qu'elle utilise pour harceler, dénigrer et menacer les dissidents et les activistes dans le monde entier», a décrit Breon Peace.

Enfin, six autres agents du ministère de la Sécurité publique et «deux membres de l'administration chinoise du cyberespace» ont été inculpés dans une affaire mise au jour en 2020, dans laquelle un employé chinois de l'entreprise Zoom agissait pour perturber des réunions en ligne d'activistes, notamment pour commémorer les manifestations réprimées dans le sang sur la place Tiananmen en 1989.

Dans ce dossier, la justice américaine a délivré un nouvel acte d'inculpation indiquant que l'employé, Julien Jin, «travaillait directement sous les ordres» des autorités chinoises, pour identifier les militants qui participaient à ces réunions. (ats/jch)