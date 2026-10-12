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Météo: le mois de septembre 2026 entre dans l'histoire

Selon l’observatoire européen Copernicus, septembre a été le deuxième mois le plus chaud jamais mesuré à l’échelle mondiale. Pour le deuxième mois d’affilée, la température moyenne de la planète a dépassé de 1,5 °C les niveaux préindustriels.

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Le mois de septembre a été le deuxième plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon Copernicus. Pour le deuxième mois consécutif, la température mondiale a dépassé de plus de 1,5°C les niveaux préindustriels.

La température moyenne à la surface du globe s'est élevée à 16,27°C en septembre, a indiqué lundi l'observatoire européen Copernicus. Le mois dernier se classe ainsi au deuxième rang des mois de septembre les plus chauds jamais mesurés dans le monde.

La température s'est établie à 1,63°C au-dessus des niveaux préindustriels, avant que l'utilisation massive des énergies fossiles ne réchauffe durablement le climat. Il s'agit du deuxième mois consécutif au-dessus du seuil de 1,5°C de réchauffement par rapport à cette période de référence.

«Plus qu'une question de temps»

Cette limite correspond à l'objectif le plus ambitieux fixé il y a plus de dix ans par l'Accord de Paris sur le climat. Celui-ci vise à contenir le réchauffement bien en dessous de 2°C et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5°C.

Le seuil de 1,5°C n'est toutefois pas considéré comme officiellement franchi, puisqu'il s'apprécie sur une moyenne de plusieurs années et non sur quelques mois isolés. Son dépassement durable est néanmoins désormais jugé inéluctable par la plupart des scientifiques et par l'ONU, qui appellent à en limiter l'ampleur et la durée.

«Nous connaissons actuellement une nouvelle série de mois dépassant 1,5°C, et avec un El Niño puissant qui continue de s'intensifier, il est probable que cela se poursuive jusqu'en 2027», a souligné Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus. «Le dépassement de la limite à long terme fixée par l'Accord de Paris n'est qu'une question de temps», a-t-il ajouté.

Mais l'évolution du climat reste en partie dépendante des choix humains, a insisté le responsable. «L'ampleur de ce dépassement, et sa durée, dépendent encore de nous», selon Carlo Buontempo.

Sécheresse en Europe

Les températures élevées se sont accompagnées d'une sécheresse persistante dans une partie de l'Europe, après un été déjà très sec. Ces conditions se sont intensifiées ou étendues dans la péninsule ibérique, en France, en Italie, dans l'ouest des Balkans et en Grèce, selon Copernicus.

Conséquence de cette sécheresse, «des débits fluviaux exceptionnellement bas ont persisté sur une grande partie de l'Europe en septembre», relève l'observatoire européen. Sur certaines portions du Rhin en Allemagne, le niveau des eaux a rendu la navigation quasiment impossible. (sda/ats/blg/afp/belga)