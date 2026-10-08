Au Chili, au moins dix personnes ont perdu la vie en juillet à la suite de fortes pluies. Image: Anadolu

El Niño va battre son record: voici ce que ça implique



Le phénomène El Niño 2026 bat tous les records climatiques et météorologiques. Il a déjà provoqué des dégâts dans de nombreuses régions du monde. Et cela devrait encore s'intensifier d'ici la fin de l'année.

Oliver Julier Suivez-moi

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Dans le Pacifique, un phénomène climatique d'une ampleur sans précédent est en train de se développer. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) estime à 75% la probabilité que le El Niño 2026 surpasse tous les autres. Il a déjà contribué à faire grimper les températures des océans à des niveaux records dans le monde. Son pic d'intensité n'est pourtant attendu que vers la fin de l'année.

El Niño, kézako?

En temps normal, les alizés poussent les eaux chaudes de surface du Pacifique depuis l'Amérique du Sud vers l'ouest, en direction de l'Asie. Au large du Pérou, cela entraîne une remontée des eaux froides et riches en nutriments depuis les profondeurs.

Lors d'un épisode El Niño, ces vents faiblissent. Les eaux chaudes refluent vers l'est et réchauffent le Pacifique tropical. Ce bouleversement modifie les vents, la couverture nuageuse et les précipitations à l'échelle de la planète.

Les températures de surface de la mer présentent des écarts particulièrement importants au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud (situation au 4 octobre 2026). NOAA

Ce sont des pêcheurs péruviens qui ont donné son nom au phénomène. Il y a plusieurs siècles déjà, ils avaient remarqué que la mer se réchauffait régulièrement certaines années à l'approche de Noël. Il y avait alors moins de poissons. Ils ont baptisé ce courant chaud El Niño, en référence à l'Enfant Jésus.

Particulièrement puissant

Pour mesurer l'écart entre les conditions actuelles du Pacifique et la normale, les scientifiques observent la température de la mer dans une zone appelée Niño 3.4. Située au milieu du Pacifique, à hauteur de l'équateur, elle sert de référence.

Fin septembre, la température de l'eau dépassait de plus de trois degrés la moyenne à long terme. Elle pulvérisait ainsi le précédent record du 18 novembre 2015. Lors des épisodes El Niño de 1997 et de 2015, les écarts atteignaient «seulement» 1,9 degré seulement début septembre.

C'est surtout la précocité de ce record qui frappe. Les épisodes El Niño les plus puissants atteignent généralement leur pic en novembre ou en décembre. Celui-ci aurait donc deux mois d'avance. Et, jusqu'à présent, tous les épisodes de forte intensité ont poursuivi leur croissance après la mi-septembre, selon le site Carbon Brief.

Officiellement, la NOAA évalue El Niño à l'aide de l'indice relatif RONI. Celui-ci repose sur une moyenne calculée sur trois mois et corrige les données pour pondérer le réchauffement général des océans. Quand cet indice atteint au moins +0,5 degré pendant plusieurs mois, on parle d'El Niño. S'il descend à −0,5 degré ou en dessous, il s'agit d'un autre phénomène appelé La Niña.

En septembre, El Niño avait atteint 1,7 degré selon cet indice. L'épisode de 1982-1983 conserve pour l'heure son record, avec 2,4 degrés. Mais ce seuil devrait être dépassé d'ici la fin de l'année.

Des conséquences à la pelle

Les effets d'El Niño ne relèvent plus de simples prévisions. En Inde, les précipitations ont été inférieures à la normale ces derniers mois, selon le Service météorologique indien (IMD). Le pays le plus peuplé du monde a également connu son mois d'août le plus chaud depuis le début des relevés en 1901. Le directeur de l'IMD cite El Niño parmi les principales causes.

En Indonésie, le phénomène contribue à aggraver les incendies de forêt. Le service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus signale des feux plus intenses que les années précédentes.

En Amérique centrale aussi, il n'a pas assez plu. Le canal de Panama manque d'eau. Entre mai et août, les précipitations y ont été inférieures de 34% à la moyenne historique. Plus au sud, au Chili, on observe la situation inverse: de violentes intempéries ont poussé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence dans plusieurs régions en juillet.

D'autres effets en vue

Pour de nombreux autres pays, le pire reste à venir. C'est ce que révèle un bulletin publié le 17 septembre par le Climate Vulnerable Forum, une coalition de pays particulièrement vulnérables au changement climatique.

Des spécialistes y évaluent les risques qui menacent neuf régions du monde au cours des prochains mois.



En Afrique australe, les précipitations devraient manquer, de l'Angola au Mozambique. Lors du dernier épisode El Niño de forte intensité, en 2015-2016, quelque 40 millions de personnes dans cette région ne parvenaient plus à se nourrir suffisamment.

Dans la Corne de l'Afrique, c'est au contraire l'excès d'eau qui menace. Les services météorologiques régionaux prévoient davantage de pluies et des inondations dans le sud de l'Ethiopie, en Somalie et dans le nord-est du Kenya.

Et chez nous?

El Niño n'a guère d'influence sur la météo européenne. Mais le phénomène touche indirectement la Suisse. Il contribue au réchauffement de l'ensemble de la planète. Les mauvaises récoltes en Asie et en Afrique, ainsi que les perturbations du commerce mondial, notamment au canal de Panama, peuvent faire grimper les prix des denrées alimentaires et des marchandises jusqu'ici.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)