Un véhicule endommagé par des débris gît dans une rue de Panama, le 9 octobre 2026, après un séisme de magnitude 7,7. Selon l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS), le tremblement de terre s’est produit au large de la côte sud du Panama, à une profondeur de 10 kilomètres. Keystone

Un puissant séisme frappe le Panama



Le Panama a été frappé vendredi par un séisme de magnitude 7,7, qui a semé la panique dans la capitale et provoqué des effondrements, sans faire de victime signalée à ce stade.

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Un séisme de magnitude 7,7 a secoué le Panama vendredi, provoquant la panique dans la capitale et l'effondrement de bâtiments, sans qu'aucune victime n'ait été signalée jusqu'à présent.

Le tremblement de terre s'est produit à 12H56 heure locale (17H56 GMT), avec un épicentre situé à 10 km de Pitaloza Arriba, dans la province de Herrera (centre-sud), a indiqué l'agence de sismologie américaine (USGS).

Une alerte au tsunami a ensuite été déclenchée dans l'est du Pacifique, ont annoncé les services spécialisés américains.

L'USGS avait initialement annoncé une magnitude de 8 avant de la réviser à 7,6, puis à 7,7. La secousse a été enregistrée à une faible profondeur, de 12 kilomètres.

«Je suis sous le choc et je n'ai pas pu joindre ma famille» Luis Poveda, employé d'une usine située à Santiago de Veraguas, dans le centre du pays

D'après des images diffusées par les médias locaux, un hôtel s'est partiellement effondré dans la ville de Penonomé, à 150 kilomètres au sud-ouest de la capitale Panama.

Une église de cette commune a également subi de sérieux dégâts et des fissures sont apparues sur d'autres bâtiments.

«Nous sommes tous sortis en courant du bâtiment, les lignes électriques bougeaient» Arnulfo Santos, un autre salarié interrogé à Santiago de Veraguas

La protection civile évaluait les dommages, détectés surtout dans les régions centrales de Herrera, Azuero, Veraguas ou Los Santos.

Une route dans la province de Veraguas présentait des fissures, selon des images diffusées par la presse locale.

Panique

Le tremblement de terre, ressenti pendant environ une minute, a été fortement perçu à Panama, où des milliers de personnes ont quitté les immeubles, gagnées par la peur.

Les séismes touchent rarement la capitale et se produisent principalement dans la province de Chiriqui (ouest), frontalière du Costa Rica.

D'après les rapports préliminaires du Système national de protection civile (Sinaproc), la secousse a été ressentie dans tout le pays.

Plus d'une dizaine de fortes répliques, dont certaines de magnitude 6, ont été signalées après ce puissant mouvement tellurique, selon l'institut local de géosciences.

Sur son compte sur le réseau social X, le président du Panama, José Raúl Mulino, a indiqué avoir demandé aux organismes spécialisés de lui fournir des «rapports sur les effets» du séisme, et a appelé au calme.

Le ministère de l'Éducation a annoncé la suspension nationale des cours, dans «tous les établissements scolaires».

Des vagues de tsunami pourraient frapper les côtes du Pacifique oriental, de Mexico au Pérou, a averti le système dédié des États-Unis, évoquant des vagues «dangereuses (...) possibles dans les trois prochaines heures».

(afp)