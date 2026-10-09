Un puissant séisme frappe le Panama
Un séisme de magnitude 7,7 a secoué le Panama vendredi, provoquant la panique dans la capitale et l'effondrement de bâtiments, sans qu'aucune victime n'ait été signalée jusqu'à présent.
Le tremblement de terre s'est produit à 12H56 heure locale (17H56 GMT), avec un épicentre situé à 10 km de Pitaloza Arriba, dans la province de Herrera (centre-sud), a indiqué l'agence de sismologie américaine (USGS).
Une alerte au tsunami a ensuite été déclenchée dans l'est du Pacifique, ont annoncé les services spécialisés américains.
L'USGS avait initialement annoncé une magnitude de 8 avant de la réviser à 7,6, puis à 7,7. La secousse a été enregistrée à une faible profondeur, de 12 kilomètres.
D'après des images diffusées par les médias locaux, un hôtel s'est partiellement effondré dans la ville de Penonomé, à 150 kilomètres au sud-ouest de la capitale Panama.
Une église de cette commune a également subi de sérieux dégâts et des fissures sont apparues sur d'autres bâtiments.
La protection civile évaluait les dommages, détectés surtout dans les régions centrales de Herrera, Azuero, Veraguas ou Los Santos.
Une route dans la province de Veraguas présentait des fissures, selon des images diffusées par la presse locale.
Panique
Le tremblement de terre, ressenti pendant environ une minute, a été fortement perçu à Panama, où des milliers de personnes ont quitté les immeubles, gagnées par la peur.
Les séismes touchent rarement la capitale et se produisent principalement dans la province de Chiriqui (ouest), frontalière du Costa Rica.
D'après les rapports préliminaires du Système national de protection civile (Sinaproc), la secousse a été ressentie dans tout le pays.
Plus d'une dizaine de fortes répliques, dont certaines de magnitude 6, ont été signalées après ce puissant mouvement tellurique, selon l'institut local de géosciences.
Sur son compte sur le réseau social X, le président du Panama, José Raúl Mulino, a indiqué avoir demandé aux organismes spécialisés de lui fournir des «rapports sur les effets» du séisme, et a appelé au calme.
La Ministra Montalvo @DinoskaDinoska y el equipo de Sinaproc @Sinaproc_Panama realizarán una conferencia de prensa para dar un informe a la nación. He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas.— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026
Le ministère de l'Éducation a annoncé la suspension nationale des cours, dans «tous les établissements scolaires».
Des vagues de tsunami pourraient frapper les côtes du Pacifique oriental, de Mexico au Pérou, a averti le système dédié des États-Unis, évoquant des vagues «dangereuses (...) possibles dans les trois prochaines heures».
(afp)