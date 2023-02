Commentaire

Palmade en prison: cette justice qui craint le jugement

Le comédien sera placé en détention provisoire. Bien plus que les risques supposés de récidive ou d'entrave à l'enquête, la décision de la Cour d'appel de Paris évite avant tout celui de pouvoir accuser la justice française de ne pas agir.

Pierre Palmade se serait-il empressé de reprendre trois lignes de coke et sa voiture, à peine sorti de son lit d'hôpital? Selon la presse française, c'est l'un des risques pointés par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris pour justifier, lundi matin, la mise en détention provisoire du comédien. L'autre étant (toujours selon les médias de la capitale) la «nécessité de préserver les investigations en cours».

Cette décision surprend. Du moins sur le papier (celui qui n'est pas glacé).



La détention provisoire, c'est «une privation exceptionnelle de liberté». Rares sont les infractions de ce type à atterrir derrière les barreaux avant le procès.

Ira-t-il vraiment en prison?

Selon ses proches, Pierre Palmade, mis en examen pour «homicide et blessures involontaires», est actuellement amoindri par un AVC survenu samedi. Tant que les médecins n’auront pas estimé que son état de santé est compatible avec un séjour en prison, la chambre d'hôpital du comédien se verra simplement flanquée d'un numéro d'écrou et d'un agent de police. Sachant que la justice a affaire à un polytoxicomane de 54 ans, psychologiquement fragile, se remettant d'un accident de voiture et d'un accident vasculaire cérébral, parier sur son incarcération effective serait très audacieux.

En droit français, si cinq critères permettent de prononcer une mise en détention provisoire, l'un d'eux aurait aisément pu s'appliquer à l'affaire Palmade: «Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction». Même si, ici, la gravité de l'infraction peut être sujette à interprétations. Problème, depuis le 5 mars 2007, ce critère ne concerne plus que les crimes. Et l'accident provoqué par le comédien est un délit.

Junk justice?

Or, c'est probablement ce qui a réellement motivé la décision de la Cour d'appel de Paris, lundi. Depuis la collision du 10 février, Pierre Palmade n'est pas un automobiliste ordinaire ayant causé un accident. Le comédien est devenu une affaire, scrutée par la France entière et dont l'enquête subit des fuites, des pressions et des violations du secret d'instruction quasi quotidiennes.

On le sait, le célèbre prévenu ne sera pas face à son procès demain à l'aube. Pour la justice, cette lourde machinerie de précision, il s'agissait donc d'agir. De faire quelque chose en attendant mieux. De donner le ton. De rassasier. Et la détention provisoire était la seule décision à son immédiate disposition pour démontrer qu'elle ne traîne pas la patte. Pour tenter d'éviter, du même coup, toute accusation de laxisme, de clémence, de favoritisme.

Sans doute, un premier aveu de faiblesse. Une décision, exceptionnelle, qui ne prouve en réalité qu'une seule chose: l'opinion publique s'est déjà réservée quelques places de choix dans le tribunal. Reste à savoir combien.