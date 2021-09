International

Covid-19

Le Covid a fait chuté l'espérance de vie en 2020



Le Covid a fait chuter l'espérance de vie dans plus de 25 pays

La pandémie a déclenché une crise mondiale de la mortalité. Selon une récente étude, elle a fait baisser l'espérance de vie dans, au moins, 27 pays. La Suisse fait partie du lot.

Au Royaume-Uni, des scientifiques ont voulu connaître l'impact de la pandémie sur l'espérance de vie des pays industrialisés. Et les résultats sont sans appels: Sur les 29 pays analysés, situés principalement en Europe, 27 ont vu leur espérance de vie diminuer.

Les femmes dans 8 pays et les hommes dans 11 ont perdu plus d'un an d'espérance de vie à la naissance.

«Le fait que nos résultats mettent en évidence un impact aussi important montre à quel point le Covid a été un choc dévastateur pour de nombreux pays»

Parmi ces pays, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie ou encore la Suisse. Une telle diminution n'avait pas été observée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Selon un décompte de Reuters, près de 5 millions de décès dus au Covid-19 ont été signalés jusqu'à présent.

Les hommes plus touchés que les femmes

Les reculs les plus importants ont été enregistrés aux Etats-Unis et en Lituanie. Dans ces pays, les hommes ont respectivement perdu 2,2 et 1,7 ans. Plus globalement, l'espérance de vie a baissé de plus d’un an dans 15 pays pour les hommes, contre 11 pour les femmes.

Par ailleurs, note l'étude publiée par l'Université d'Oxford, seuls le Danemark et la Norvège ont réussi à éviter les baisses d'espérance de vie. (hkr)

