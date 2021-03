Leur université les paie pour qu'ils ratent le Spring Break

Le nombre de dépressions graves a doublé depuis la pandémie

La population n'a pas suffisamment été informée des conséquences psychologiques de la crise. Plusieurs entités tirent la sonnette d'alarme.

Les conséquences psychologiques et mentales de la pandémie de Covid-19 n'ont pas été suffisamment prises en compte et répercutées. L'Académie de médecine humaine (AMM) basée à Zurich demande «une nouvelle conception complète de l'être humain dans la médecine et la société».

Depuis le début de la pandémie, la souffrance mentale est plus fréquente et plus grave. Les cliniques psychiatriques pour enfants et adolescents ont signalé un afflux de nouveaux patients en automne 2020. Une enquête de …