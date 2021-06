International

L'Inde ferme ses réserves de tigres, suite à des cas dans des zoos



L'Inde ferme ses réserves de tigres, suite à des cas dans des zoos

Le gouvernement indien a ordonné la fermeture temporaire de toutes ses réserves de tigres, auprès des touristes, suite à la découverte de cas d'infection dans des zoos à travers le pays.

Les autorités indiennes ont annoncé la mort, dans un zoo, d’une lionne d’Asie, ce mercredi. Le décès est attribué au virus. Cette information a provoqué un séisme au sein de l'agence nationale de la conservation du tigre, qui a immédiatement décidé de suspendre les visites touristiques de ses réserves.

Selon le WWF, le félin est en voie de disparition et il ne resterait que 4000 individus sur la terre. La majorité d'entre eux vivent dans ces réserves indiennes. Le pays comptant plus d'un milliard d'habitants réalise de nombreuses actions pour pouvoir protéger, conserver et repeupler les populations de tigres.

Ces cas en Inde ne sont pas étonnants, selon un vétérinaire expert

Des animaux ont également été infectés dans d'autres parties de la planète. Notamment dans le zoo du Bronx, à New York, ou plusieurs tigres et lions ont été testés positif au Covid-19, en avril 2020. Après avoir subi principalement des symptômes de toux, les bêtes ont fini par s'en sortir.

«Ce n'est pas une coïncidence que cela se passe en Inde, alors qu'il y a un si grand nombre de cas. La transmission du virus à des animaux est une des conséquences directes de l'épidémie. Plus il y aura d'infections, plus la probabilité que des animaux puissent attraper le Covid-19 est élevée, y compris dans des zoos.» cnn

Le vétérinaire ajoute également que ces cas dans les zoos démontrent que l'être humain peut transmettre une pathologie à l'animal et non le contraire: «nous devons faire encore plus attention à tous les animaux, notamment les gorilles, qui pourraient être les prochains à être infectés».

La vaccination animale n’est actuellement pas envisagée, car elle pourrait interférer négativement avec la lutte contre la maladie humaine. (jch)

