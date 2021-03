International

Donald Trump

QAnon veut investir Trump aujourd'hui... 19e président des Etats Unis



«L'assaut du Capitole 2: l'attaque des QAnon» Kesako?

Image: AP

Dans une galaxie pas si lointaine, la mouvance conspirationniste se fiche de la démocratie et veut forcer l'investiture de Trump. La sécurité autour du Capitole a été renforcée.

«Personne par la guerre ne devient grand», c'est Maitre Yoda qui le dit. Sur un air de déjà-vu, on prend les mêmes et on recommence. Sécurité renforcée au Capitole. La police américaine a fait état d’un projet d’assaut du siège du Congrès prévu pour le 4 mars, et se dit prête à répondre à «toutes menaces».

Des membres du mouvement conspirationniste QAnon pensent que le 4 mars verra Donald Trump investi président des Etats-Unis pour un second mandat. La Police a déclaré avoir obtenu des informations inquiétantes à ce propos. Un deuxième acte potentiel à l'assaut du Capitole, prévu aujourd'hui, pour lequel la Police a déjà «opéré un renforcement important de la sécurité». Près de 5 000 soldats de la Garde nationale sont mobilisés dans la capitale américaine jusqu'au 12 mars pour parer à tous risques.

Partisans de #QAnon continuent a croire que #Trump redeviendra President le 4 mars... mais le risque de violence pour la journee a diminue, indiquent les autorites. Elles n'attendent plus de manifestation nationale a #WashingtonDC . Garde Nationale reste tout de meme mobilisee. pic.twitter.com/CWtwakSWo5 — Marie Gentric (@GentricMarie) March 2, 2021

QAnon, ou la réthorique du complotisme

Cette date n'a pas été choisie au hasard. Jusqu’en 1933, les présidents américains étaient investis le 4 mars, et non le 20 janvier comme le veut désormais la tradition. Et c'est pas fini.... Adepte du complotisme, le groupe déclare dans un podcast «QAnon Anonymous», qu'une loi secrète votée en 1871 pendant le mandat d'Ulysses S. Grant aurait «aboli la nation». Tous les présidents suivants sont de facto illégitimes.

Si on se glisse dans la tête d'un membre de QAnon: seul Donald Trump peut remettre de l'ordre dans la maison, en étant investi le 4 mars comme 19ᵉ président des Etats-Unis (en lieu et place du 47ᵉ), à la suite de Grant.

