Voici qui travaille le moins en Europe

La durée effective de travail varie largement d'un pays à l'autre. De nouveaux chiffres montrent que la Suisse se situe légèrement au-dessous de la moyenne européenne.

Les Suisses travaillent-ils beaucoup? Le temps de travail maximal autorisé par la loi s'élève certes à 45 heures par semaine, du moins pour la plupart des métiers. Mais qu'en est-il de la durée effective? De nouveaux chiffres, diffusés ce mercredi par l'Eurostat, permettent de se faire une idée plus claire de la situation.

L'an dernier, les salariés européens ont travaillé en moyenne 37 heures par semaine. Ce chiffre inclut les femmes aussi bien que les hommes, les gens travaillant à plein temps ainsi que ceux exerçant une activité à temps partiel.

Les différences au niveau national sont sensibles. De manière générale, les pays nordiques affichent les valeurs les plus faibles, tandis que les Etats du sud-est présentent les chiffres les plus importants.

Avec une durée de travail effective de 32 heures et six minutes par semaine, les salariés néerlandais sont les plus chanceux du continent, suivi par les Norvégiens et les Autrichiens. Les autres pays scandinaves, ainsi que l'Allemagne et la Belgique, se situent également dans le top dix. A l'autre bout du classement, on retrouve la Turquie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Dans ces pays, le temps hebdomadaire de travail dépasse les 41 heures.

Et la Suisse? Notre pays se situe légèrement au-dessous de la moyenne continentale et parmi ceux affichant les durées effectives les plus faibles: 36 heures par semaine. Plus ou moins au même niveau que l'Italie (36 heures et six minutes) et la France (35 heures et 48 minutes).

Les indépendants travaillent beaucoup plus

Il convient toutefois de souligner que, souvent, les indépendants travaillent davantage que les salariés: la moyenne européenne se monte à près de 40 heures par semaine, soit trois heures de plus par rapport aux personnes travaillant pour un employeur.

On retrouve la même situation dans la plupart des pays européens, certains desquels affichent des écarts encore plus importants. C'est le cas de l'Espagne, de l'Irlande et de l'Autriche, où les indépendants travaillent, en moyenne, jusqu'à sept heures de plus que les salariés. En Irlande, la différence s'élève même à 8 heures et 42 minutes.

En Suisse, la différence est plus modeste: le temps effectif de travail des indépendants est de 37 heures et six minutes par semaine, soit environ une heure de plus que les salariés. Dans certains pays, tels que la Lettonie et Chypre, les premiers travaillent légèrement moins que les deuxièmes.

Agriculture vs éducation

Un autre élément qui influence largement la durée du travail est l'activité économique. Agriculteurs, sylviculteurs et pêcheurs suisses travaillent en moyenne 47 heures et 48 minutes par semaine, voire 55 s'ils sont indépendants. Les secteurs de la construction et des activités financières présentent également des valeurs bien plus élevées que la moyenne.



Inversement, les branches où le temps de travail est moins important comprennent les activités immobilières, la santé et l'éducation.

