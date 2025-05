La Suisse a fait se ruer les Américains dans les magasins Costco. image: getty, montage: watson

Ce produit suisse est en rupture de stock aux Etats-Unis

Cenovis? Cervelas? Gruyère? Rolex? Rien de tout ça. Dans les célèbres magasins Costco, les Américains se jettent en ce moment sur... notre or. La faute à Donald Trump.

On connaissait déjà le hot-dog de Costco, véritable phénomène pop à 1,5 dollar pièce. Méconnue chez nous, la vente de métaux précieux en rayons de supermarché remplit également les caisses de ce célèbre grossiste américain. La banque Wells Fargo estime d’ailleurs que Costco écoule, depuis 2022, pour 200 millions de dollars de métaux précieux... tous les mois. Et, selon Business Insider, la tendance n’est pas prête de se ramollir. Au point que certains lingots d’or s’arrachent désormais comme des tickets de concert de Taylor Swift.

Et qui dit or, dit forcément... la Suisse!



L’instabilité des marchés financiers et les sautes d’humeur de leur président ont dopé l’intérêt des Américains pour cette valeur refuge. Si bien que, les deux mains bien accrochées au caddie et juste avant de Coca-Cola, les clients de Costco se ruent au rayon or pour honorer la production suisse, en l’occurrence celle de la société PAMP (pour Produits Artistiques Métaux Précieux), qui appartient désormais à MKS PAMP Group, basé à Genève.

Et selon Business Insider: «Le plus gros produit en or de Costco est une barre de 100 grammes de PAMP Suisse à 7599,99 dollars»

Oui. Les Américains jouent des coudes depuis plusieurs jours pour un produit qui coûte près de 8000 dollars. Si Business Insider ignore combien de lingots ont été vendus cette semaine, une chose est sûre: il n’y en a plus. Tout est parti en quelques heures, créant des attroupements à l’intérieur des magasins sur l’entier du territoire.

Le média américain précise encore que, grâce au pourcentage de récompense que Costco offre à ses clients, à travers l’adhésion obligatoire et la carte de crédit corporate, ce ne sont pas moins de 300 dollars qui tombent dans la poche du client à chaque transaction.

En d’autres termes, le célèbre grossiste ne tire pas un bénéfice démesuré de la vente de métaux précieux et, compte tenu de l’incroyable demande actuelle, il a récemment imposé une nouvelle contrainte: «alors que Costco avait déjà annoncé une limite de deux lingots par client, ces derniers ne peuvent désormais en acheter qu'une seule», précise encore le média Quartz.

