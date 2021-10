International

Donald Trump

Donald Trump: lvanka Trump a failli diriger la Banque mondiale



Image: keystone

Trump a failli confier la direction de la Banque mondiale à sa fille

L'ex-président américain voulait absolument que son enfant préféré, Ivanka, reprenne la gestion de l'institution, mais un ministre a réussi à l'en empêcher.

Non, ce n'est pas une blague. On est en janvier 2019 et Jim Yong Kim, alors directeur général de la Banque mondiale, vient brusquement d'annoncer sa démission. L'ex-président américain, Donald Trump, est chargé d'identifier un candidat hautement qualifié pour occuper ce poste suprême.

Selon un nouveau rapport tenu secret jusqu'ici, publié par The Intercept, son choix s'est naturellement porté sur sa fille Ivanka, alors que cette dernière n'avait aucune des compétences requises pour ce poste. Et selon ces documents, sans l'intervention musclée d'un conseiller du milliardaire, cela aurait très bien pu devenir une réalité.

Ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations Unies?

Selon ce même rapport, avant la Banque mondiale, Donald Trump avait déjà envisagé de nommer sa fille au poste d'ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations-Unies, comme le rappelle Vanity Fair.

«J'ai même pensé à Ivanka pour la Banque mondiale. Elle aurait été géniale pour ça parce qu'elle est très douée avec les chiffres. Elle a un grand calme... Je l'ai toujours vue réussir à garder son sang froid face à énormes pressions. Elle réagit très bien à n'importe quelle situation, sans aucun doute grâce à son ADN. Par ailleurs, elle a une présence extraordinaire lorsqu'elle entre dans une pièce.» the atlantic

Finalement, c'est un ancien haut fonctionnaire de la Maison-Blanche, David Malpass, qui a été désigné comme nouveau directeur de la Banque mondiale. Lors de l'annonce de la nomination, Ivanka Trump a publié une déclaration prédisant que Malpass serait «un dirigeant extraordinaire de la Banque mondiale».

En parlant d'humour: Copin comme cochon: Ta façon de manger L'actu' internationale, jour et nuit, c'est par ici: Le Sénat américain a évité de justesse une crise économique Link zum Artikel Des cliniques texanes reprennent les avortements malgré la loi Link zum Artikel Adele s'offre non pas une mais deux couvertures de Vogue Link zum Artikel Trump empêche ses ex-conseillers de témoigner dans l'affaire du Capitole Link zum Artikel