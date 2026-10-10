Un neuvième journaliste tué au Mexique cette année

Hamurabi Huesca Manzano a été abattu vendredi dans l’Etat d’Oaxaca.

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L’ONG Artículo 19 demande d’examiner en priorité un éventuel lien avec son activité journalistique. Keystone

Un journaliste indépendant a été abattu vendredi dans le sud du Mexique, selon l'organisation de défense des journalistes Artículo 19. Il est le neuvième reporter tué dans le pays depuis le début de l'année.

Reporters sans frontières (RSF) a actualisé sa liste des journalistes tués au Mexique, avec ce neuvième homicide. L'ONG estime que le Mexique est l'un des pays les plus dangereux pour exercer ce métier.

Hamurabi Huesca Manzano avait un site d'information comptant plus de 5'000 abonnés. Il a été abattu dans l'Etat d'Oaxaca, dans le sud du pays.

Il était également chauffeur de taxi. Selon le parquet, il a été tué par balle lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur lui et deux autres hommes.

Le site du journaliste, Pinotepa Comunica, publiait des articles sur la politique et les affaires locales de Santiago Pinotepa Nacional, la ville où il vivait. «Nous exigeons que le parquet considère en priorité dans son enquête le fait qu'il travaillait comme journaliste», a réclamé Artículo 19 sur X. (dal/ats/afp)